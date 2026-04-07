Abuso sexual en el hockey: María dio detalles del salvaje "bautismo" que la llevó a abandonar todo
Desgarrador testimonio de una joven que recordó el calvario que vivió durante un “bautismo” en un club de hockey de Mendoza: tenía 16 años y fue sometida a abusos y humillaciones. Por el hecho, 10 jugadoras de entre 25 y 30 años fueron imputadas por abuso sexual.
Una joven relató el calvario que experimentó en un “bautismo” de hockey cuando, en 2023 y a sus 16 años, fue sometida a abusos y humillaciones tras el ascenso a la Primera División del Club Alemán, en Mendoza. El crudo testimonio, brindado a América TV, se conoció este martes luego de que se confirmara la imputación de 10 jugadoras, de entre 25 y 30 años, por delitos de índole sexual, un giro clave en una causa que estuvo paralizada durante tres años.
La víctima, identificada como María para resguardar su identidad, rompió el silencio tras haber dedicado casi toda su vida a la institución. "Fui desde los 8 años al club y siempre fui una apasionada del hockey, pero cuando llegué a primera fue una decepción total", sentenció.
El humillante "ritual de iniciación" al que fue sometida cuando tenía 16 años
Embed
Lo que comenzó con la idea de un rito inofensivo, similar al que suelen realizar otros clubes, derivó rápidamente en una situación extrema. María recordó que asistió al evento con la idea de que solo le teñirían el pelo, pero al ingresar al vestuario el clima cambió por completo.
"Al entrar nos obligan a sacarnos el corpiño y nos taparon los ojos con toallitas femeninas", relató la joven, quien a partir de ese momento perdió toda noción de lo que sucedía a su alrededor, mientras era obligada a ponerse en cuatro patas y ladrar como un perro.
La escalada de vejámenes incluyó agresiones físicas con alimentos y elementos de contenido sexual que la víctima describió con precisión.
"Me metieron una salchicha a la boca a la fuerza y después una morcilla entre la calza y la bombacha; yo no sabía qué era y no me dejaban sacármela", denunció sobre el nivel de degradación al que fue sometida.
Además, según indicó, las agresoras le entregaron un preservativo que contenía un líquido blanco y la forzaron a ingerirlo. "Me hicieron probarlo y después me lo tiraron en el cuerpo", detalló.
Uno de los puntos más graves de la denuncia radica en que todo el episodio fue registrado por las propias jugadoras para su posterior difusión: "Cuando me sacaron la venda me di cuenta de que me estaban filmando. Yo nunca lo consentí, pero me enteré que el video estaba circulando por otras personas".
La causa judicial
A pesar de la contundencia de los hechos, el avance de la causa judicial demoró años. La fiscal original, Mercedes Moll, intentó archivarla al considerar que eran "conductas naturalizadas" en el ámbito del deporte.
"La única que se desgastó en este proceso y la que terminó dejando el hockey fui yo", explicó María, quien, ante la falta de sanciones por parte del club y la presión de convivir con sus agresoras, decidió retirarse de la actividad.
"Terminé yéndome porque querían meterme en un mismo micro que las abusadoras", recordó sobre la desprotección que sintió por parte de la dirigencia.
Hoy, con el aval de un juez de garantías y el impulso de una nueva fiscalía, las 10 jugadoras enfrentan finalmente la audiencia de imputación por abuso sexual simple.