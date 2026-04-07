Abuso sexual en el hockey: María dio detalles del salvaje "bautismo" que la llevó a abandonar todo

La escalada de vejámenes incluyó agresiones físicas con alimentos y elementos de contenido sexual que la víctima describió con precisión.

"Me metieron una salchicha a la boca a la fuerza y después una morcilla entre la calza y la bombacha; yo no sabía qué era y no me dejaban sacármela", denunció sobre el nivel de degradación al que fue sometida.

Además, según indicó, las agresoras le entregaron un preservativo que contenía un líquido blanco y la forzaron a ingerirlo. "Me hicieron probarlo y después me lo tiraron en el cuerpo", detalló.

Uno de los puntos más graves de la denuncia radica en que todo el episodio fue registrado por las propias jugadoras para su posterior difusión: "Cuando me sacaron la venda me di cuenta de que me estaban filmando. Yo nunca lo consentí, pero me enteré que el video estaba circulando por otras personas".

La causa judicial

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A pesar de la contundencia de los hechos, el avance de la causa judicial demoró años. La fiscal original, Mercedes Moll, intentó archivarla al considerar que eran "conductas naturalizadas" en el ámbito del deporte.

"La única que se desgastó en este proceso y la que terminó dejando el hockey fui yo", explicó María, quien, ante la falta de sanciones por parte del club y la presión de convivir con sus agresoras, decidió retirarse de la actividad.

"Terminé yéndome porque querían meterme en un mismo micro que las abusadoras", recordó sobre la desprotección que sintió por parte de la dirigencia.

Hoy, con el aval de un juez de garantías y el impulso de una nueva fiscalía, las 10 jugadoras enfrentan finalmente la audiencia de imputación por abuso sexual simple.