Alerta y preocupación: ¿dónde está Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas?

Un evento que encendió las alarmas

“Desconozco si hay un pedido de detención en mi contra. Fue una pérdida de señal. En ningún momento me fugué”, fueron las palabras del propio Fabián Tablado durante una entrevista con el canal Crónica. Su explicación parecía buscar minimizar el hecho, pero no logró disipar las preocupaciones. En la misma conversación, Eduardo Aló, el padre de la víctima, fue categórico: "No podemos saber dónde está el asesino". Tanto él como los abogados de la Fundación Carolina Aló recibieron una notificación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que advertía sobre las irregularidades con la señal de la tobillera.

Eduardo Aló relató que la señal del dispositivo comenzó a “salir y volver” repetidamente, lo que generó incertidumbre acerca de la ubicación exacta de Tablado. Aunque el femicida asegura que se encuentra en la Fundación Filipos en la ciudad de Posadas, Misiones, la preocupación no disminuyó.

Fabián Tablado Fabián Tablado vive actualmente en Misiones (Foto: archivo).

Solicitud de inspección para verificar la situación

En respuesta a esta situación, Federico Esquivel, abogado de la Fundación Carolina Aló en la provincia de Misiones, presentó una solicitud a la justicia local para que se realice una inspección física en el domicilio de Tablado. El objetivo era comprobar si el condenado seguía usando la tobillera electrónica, como es requerido por la ley.

El abogado Esquivel subrayó la gravedad de la situación: “No sería la primera vez que infringe con las normas”, recordando episodios anteriores en los que Tablado había demostrado una conducta problemática.

La explicación de Tablado y el monitoreo del SPB

Por su parte, Fabián Tablado ofreció su versión de los hechos, argumentando que el problema con la tobillera se debió a un simple fallo técnico. “Estoy acá. Lo que pasó es que fui a trabajar a Hipólito Yrigoyen y se perdió la señal por la geografía del lugar”, declaró. En un intento de calmar las dudas, Tablado afirmó tener la tobillera puesta y estar "a derecho", es decir, cumpliendo con todas las exigencias de la justicia.

Cuando un móvil de televisión se presentó en su domicilio en Posadas, Tablado no dudó en mostrar la tobillera, asegurando que el problema ya estaba solucionado y que no había intención alguna de escapar. Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron que, en efecto, se había perdido contacto con la pulsera electrónica de Tablado el viernes por un periodo de aproximadamente dos horas. Según sus informes, la pérdida de señal se produjo entre las 17:34 y las 19:49, pero posteriormente se restableció el monitoreo sin ningún otro inconveniente.

“Está debidamente supervisado en su provincia. No hay ninguna situación riesgosa y la familia Aló está también sin riesgo”, informaron desde el SPB.