Asesinaron a un prefecto en un intento de robo en Villa Fiorito: la reacción de Patricia Bullrich

Los sujetos se bajaron del vehículo, le apuntaron y el prefecto intentó huir en su rodado, pero no pudo hacerlo ya que le dispararon en varias oportunidades y una de las balas impactó en el tórax.

Loira murió como consecuencia de los balazos recibidos, mientras que los ladrones escaparon sin concretar el robo.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron por Camino Presidente Juan Domingo Perón con dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El vehículo en el que se trasladaban apareció abandonado momentos después, mientras en la zona se desplegó un importante operativo para dar con los asesinos.

El dolor de la mujer del prefecto asesinado en Villa Fiorito

Sonia, esposa de la víctima, en diálogo con A24 dijo: "Estábamos por cerrar el negocio, él fue a entregar pedidos a tres cuadras y a los 5 minutos me llamaron porque le habían querido robar".

En tanto, agregó: "Mi hermano vive enfrente, fuimos volando y lo encontramos mal. Mi hermano es custodio de Lorenzetti. Esto es tierra de nadie, entran y salen como pancho por su casa".

“Mi hijo tiene 15 años y lo primero que me dijo fue que no lo disfrutó a su papá. Mi hija me apoya más pero no tengo consuelo, no sé como voy a seguir”, manifestó en diálogo con A24

Y agregó: “Lo único que quiero es despedirlo en paz, como corresponde, que esos 25 años que le brindó a la Prefectura se hagan ver porque él siempre fue un buen policía, un policía de ley. Él amaba su trabajo. Yo le reclamaba que estaba todo el tiempo con el teléfono solucionando problemas y ahora me quedé sola con mis dos hijos”.

Para completar, la mujer lamentó: “Él me decía que dejara de trabajar que nos íbamos a arreglar y yo tenía miedo que se vuelva a poner el uniforme porque trabajaba de civil, pero nunca pensé que iba a pasar por esto. No sabía cómo decirles a mis hijos que me perdonaran, que por culpa de mi trabajo los dejé sin papá”.

Patricia Bullrich sobre el asesinato del prefecto

Tras enterarse del hecho, Patricia Bullrich, se pronunció a través de sus redes sociales. “Lamento profundamente el asesinato del prefecto Rafael Carlos Loira. Para mantener a su familia tenía su verdulería y estaba haciendo un reparto. Se enfrentó contra tres criminales y lo fusilaron”, informó la titular de la cartera de Seguridad en su cuenta de X.

Y agregó: “Vamos a ir por ellos. Todos los responsables van a pagar por lo que hicieron”.