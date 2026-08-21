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Atacó a su novia de 18 años y después tomó una dramática decisión

La joven permanece internada tras ser atacada a puñaladas. Su pareja, de 19, también fue hospitalizada y quedó bajo custodia policial, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

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Atacó a su novia de 18 años y después tomó una dramática decisión

Una joven de 18 años permanece internada en estado crítico después de haber sido atacada a puñaladas presuntamente por su novio, de 19, dentro de un departamento ubicado en el centro de Rosario, provincia de Santa Fe. Tras la agresión, el acusado se habría autolesionado y también tuvo que ser operado. Quedó internado bajo custodia policial.

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El estremecedor antecedente del acusado del femicidio en Devoto. (Foto: captura)

El violento episodio ocurrió este jueves por la tarde en un edificio situado en Paraguay al 1700, entre Avenida Pellegrini y Cochabamba, a pocas cuadras del centro rosarino.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, varios vecinos escucharon una fuerte discusión, gritos y pedidos de auxilio provenientes de un departamento del quinto piso. Ante la gravedad de la situación, realizaron llamados al 911.

Efectivos de la Brigada Motorizada se dirigieron inmediatamente al lugar y lograron ingresar al edificio. Una vez dentro de la vivienda encontraron a los dos jóvenes heridos.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Luciano Gaspar De Gaspari, de 19 años, habría atacado con un arma blanca a su pareja y posteriormente se habría provocado heridas a sí mismo. La secuencia exacta, sin embargo, deberá ser determinada por las pericias y los testimonios incorporados a la causa.

El dramático estado de la joven atacada

Hospital de Emergencias Clemente &Aacute;lvarez (HECA).

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y el abdomen, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron ingresarla rápidamente al quirófano. Su estado fue informado como crítico y su pronóstico permanece reservado.

Mientras tanto, De Gaspari fue encontrado en el mismo departamento con cortes en ambos brazos y en una pierna, además de una herida horizontal en el cuello.

El joven fue trasladado al Hospital Centenario, donde también debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación, permanecía estable, aunque los profesionales evaluaban su ingreso a terapia intensiva debido a la cantidad de sangre que habría perdido.

Desde el momento de su hospitalización, el sospechoso permanece bajo custodia policial.

Qué investiga la Justicia sobre el ataque

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien dispuso una serie de medidas para intentar reconstruir qué ocurrió dentro del departamento durante los minutos previos a la llegada de la Policía.

Entre otras diligencias, se solicitó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, encargado de realizar el levantamiento de rastros y otras pericias en la escena.

Los investigadores también buscan reconstruir los momentos previos mediante los testimonios de los vecinos que escucharon la discusión y realizaron los llamados al 911.

La causa es investigada, en principio, como un intento de femicidio. El avance del expediente dependerá además de la evolución médica de la víctima y del acusado.

En pocas palabras

  • Joven atacada: Una mujer de 18 años está internada en estado crítico tras ser apuñalada en Rosario.
  • Supuesto agresor: Su pareja, de 19, se autolesionó tras el ataque y quedó bajo custodia policial.
  • Investigación: La Justicia intenta reconstruir el hecho, que se investiga como posible intento de femicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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