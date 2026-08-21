Atacó a su novia de 18 años y después tomó una dramática decisión

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que Luciano Gaspar De Gaspari, de 19 años, habría atacado con un arma blanca a su pareja y posteriormente se habría provocado heridas a sí mismo. La secuencia exacta, sin embargo, deberá ser determinada por las pericias y los testimonios incorporados a la causa.

El dramático estado de la joven atacada

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el tórax y el abdomen, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron ingresarla rápidamente al quirófano. Su estado fue informado como crítico y su pronóstico permanece reservado.

Mientras tanto, De Gaspari fue encontrado en el mismo departamento con cortes en ambos brazos y en una pierna, además de una herida horizontal en el cuello.

El joven fue trasladado al Hospital Centenario, donde también debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras la operación, permanecía estable, aunque los profesionales evaluaban su ingreso a terapia intensiva debido a la cantidad de sangre que habría perdido.

Desde el momento de su hospitalización, el sospechoso permanece bajo custodia policial.

Qué investiga la Justicia sobre el ataque

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Riccardo, quien dispuso una serie de medidas para intentar reconstruir qué ocurrió dentro del departamento durante los minutos previos a la llegada de la Policía.

Entre otras diligencias, se solicitó la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, encargado de realizar el levantamiento de rastros y otras pericias en la escena.

Los investigadores también buscan reconstruir los momentos previos mediante los testimonios de los vecinos que escucharon la discusión y realizaron los llamados al 911.

La causa es investigada, en principio, como un intento de femicidio. El avance del expediente dependerá además de la evolución médica de la víctima y del acusado.