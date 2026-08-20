Caso Cerimedo: Nadia Beller reveló que las esquirlas de las balas podrían comprometer "el desarrollo del bebé"

Según explicó, tras recibir ese mensaje le envió una captura de pantalla a Cerimedo, quien le respondió que estaba al tanto de esa situación. A partir de allí, sostuvo que comenzó a confiar en las personas que la habían contactado.

“Ese es el comienzo como, por un lado, arman una coartada de un tema de interés, conociendo que soy abogada y activista, y además una persona mediática en redes y que muchas veces he dado a conocer denuncias de otra índole. Por otro lado, Fernando empieza a implantar en mí la confianza para que yo vaya con estas personas”, relató.

La abogada habló con A24 sobre el vínculo que mantenía con Fernando Cerimedo. (Foto: archivo)

La relación con Fernando Cerimedo

Beller también habló sobre el vínculo sentimental que mantenía con el consultor político: “Estaba en pareja con él desde el 19 de diciembre. Eventualmente tuvimos alguna ruptura que no pasó de días, porque siempre me buscaba y me pedía volver. Estuvimos juntos hasta el día que me balearon a las cinco de la mañana. Él se despidió de mí con un beso y se fue a La Paz supuestamente en un vuelo a las 6.30 porque a las 11 tenía una reunión con Rodrigo Paz”.

La abogada aseguró además que ambos habían compartido una ecografía del embarazo apenas un día antes del ataque. “Con Fernando hicimos juntos la ecografía del bebé”, aseguró.

Sobre las horas previas a la agresión, agregó que le manifestó sentirse inquieta: “Yo le dije que ese día me sentía ansiosa y él me dijo ‘Tranquila amor’ y me aseguró que me iba a mandar custodio”.

Fernando Cerimedo declaró de manera voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia en la causa que investiga el ataque. (Foto: archivo)

Cómo reconstruyó el ataque

La mujer relató que había sido convocada a una reunión en el hotel donde finalmente ocurrió el ataque y que Cerimedo le había transmitido tranquilidad respecto de la seguridad del lugar: “Me citan a las ocho y Fernando me dice que sus policías estaban una hora antes en frente del hotel”.

Y agregó: “Él me dice que es poco probable que me hagan algo en un hotel donde hay mucha gente, cámaras y en una avenida transitada”.

Beller recordó que poco antes de la agresión observó a dos personas vestidas como repartidores. “Veo que se aproximan dos personas vestidas de delivery, cosa que no me llamó la atención puesto que era un restaurante de donde podían ir a recoger comida o podían estar llevándole algo a un huésped en el hotel”, dijo.

Según su testimonio, no existió ningún intercambio previo con los atacantes: “Estaban callados subiendo despacio y cuando ya estaban más o menos a mi nivel se abalanzan contra mí y empiezan a disparar. Primero me retiran el celular de la mano y luego la cartera”.

“Me disparan. Yo caigo al suelo y me quedo quieta. En lo único que pensé fue en no moverme porque me iban a rematar”, expresó.

La investigación y la situación de Cerimedo

Las declaraciones de Beller se conocieron después de que Fernando Cerimedo declarara de manera voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia en la causa que investiga el ataque.

El consultor político, exasesor de Javier Milei y colaborador del dirigente boliviano Rodrigo Paz, negó haber participado en el hecho y aseguró que mantenía una relación de amistad con Beller antes de que el vínculo se volviera sentimental.

Además, sostuvo que la vio por última vez antes de viajar a La Paz y rechazó cualquier vinculación con el ataque ocurrido frente al hotel de Santa Cruz de la Sierra.

La Justicia boliviana debe resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía para que permanezca detenido de manera preventiva durante 180 días mientras avanza la investigación. Los investigadores ya incorporaron a la causa las grabaciones de las cámaras de seguridad y otros elementos recolectados tras el ataque, en el que Beller recibió tres disparos y resultó herida.