Vacaciones trágicas: murió otro integrante de la familia que había caído al vacío en Jujuy

Cómo fue el accidente en la Cuesta de Lipán

La camioneta cayó por un barranco desde una altura aproximada de 80 metros. (Foto: gentileza Todo Jujuy)

El grave accidente ocurrió durante la tarde del domingo a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en plena Cuesta de Lipán.

En la camioneta viajaban cinco personas: Narciso González, de 60 años; su esposa Silvia Rosana Amaro, de 58; sus hijos Favio Hernán González, de 31, y Lorena Paola González, de 33; y Augusto Coda, de 34, pareja de Lorena.

Por circunstancias que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control de la Toyota SW4 y el vehículo se precipitó por un barranco de aproximadamente 80 metros. La camioneta terminó volcada y severamente dañada.

Otros automovilistas que transitaban por la zona advirtieron lo ocurrido y dieron aviso a los servicios de emergencia. Bomberos, efectivos policiales y personal sanitario participaron del operativo para rescatar a los ocupantes y trasladar a los sobrevivientes.

Silvia Amaro murió en el lugar, mientras que los otros cuatro integrantes del grupo fueron derivados al Hospital Pablo Soria.

Al momento del accidente se registraban fuertes ráfagas de viento en la zona, que podían alcanzar los 100 kilómetros por hora, aunque hasta ahora no se determinó si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa en el despiste.

Quién era Lorena González, la segunda víctima de la tragedia

Lorena tenía 33 años y había viajado junto a sus padres, su hermano y su pareja para recorrer Salta y Jujuy. Vivía junto a Augusto Coda en el barrio porteño de Villa del Parque y ambos trabajaban en una empresa vinculada a servicios financieros. Sus padres y su hermano, en tanto, estaban vinculados a una casa de repuestos en Alejandro Korn.

Tras el accidente, Lorena fue internada en estado crítico. Su estado se agravó con el correr de las horas hasta que los profesionales determinaron que presentaba muerte cerebral. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

Cómo están los otros tres integrantes de la familia

Los restantes ocupantes de la camioneta sufrieron lesiones de distinta consideración. Narciso González, padre de Lorena y esposo de Silvia, presentó una diástasis de pelvis y traumatismo facial. Su hijo Favio Hernán González sufrió una lesión en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero.

Augusto Coda, pareja de Lorena, sufrió una fractura de húmero, traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho, por el cual debió recibir tratamiento pleural. Los partes médicos iniciales indicaban que los tres se encontraban estables.

Investigan por qué la camioneta cayó al vacío

La Justicia ordenó una serie de peritajes para reconstruir la mecánica del accidente y establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Uno de los puntos centrales será determinar el estado de la camioneta y las condiciones existentes al momento del siniestro.

¿Qué es la Cuesta de Lipán?

La Cuesta de Lipán es uno de los recorridos turísticos más impactantes de Jujuy, pero también presenta un trazado de montaña con pendientes pronunciadas y numerosas curvas. La ruta asciende desde la zona de Purmamarca hacia la Puna y permite llegar, entre otros destinos, a las Salinas Grandes.

El mismo sector había sido escenario de otro accidente fatal apenas unas semanas antes. El 27 de julio, una familia oriunda de Ezeiza cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros mientras circulaba por la Ruta 52. Un nene de 11 años murió y otros cuatro integrantes de la familia resultaron heridos. En aquella oportunidad, el conductor declaró que habría sufrido un desperfecto en los frenos.