Detuvieron a una mujer por amenazas de bomba al Garrahan y por el misterioso objetivo contra Adrián Suar

Detuvieron a una mujer por realizar amenazas de bomba contra el Garrahan y contra salas de cine donde se proyecta la película de Adrián Suar. (Foto: PFA)

“Las bombas estallarán el próximo sábado a las 8, de no bajar (la película y la obra) de cartelera el día viernes”, indicaba uno de los correos incorporados al expediente. La gravedad y el alcance de la amenaza provocaron el despliegue de un importante operativo de seguridad. En total, las autoridades inspeccionaron 30 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y diferentes localidades del interior del país.

Los procedimientos fueron realizados por distintas delegaciones de la PFA junto con personal de bomberos. En territorio porteño también intervino el Departamento Brigadas de Explosivos. Finalmente, no se encontraron bombas ni otros elementos relacionados con un posible atentado en ninguno de los lugares inspeccionados.

Cómo llegaron hasta la mujer detenida en Versalles

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del juez Marcos Fernández. El análisis de los rastros digitales permitió a los investigadores geolocalizar un teléfono celular que estaría relacionado con siete cuentas de correo electrónico presuntamente utilizadas para enviar las amenazas.

Posteriormente determinaron que una de esas cuentas estaba vinculada con una mujer domiciliada en el barrio porteño de Versalles. Con las pruebas recolectadas, la Justicia ordenó un allanamiento en una propiedad de la calle Irigoyen. Allí fue detenida Marcela S., de 57 años, y los agentes secuestraron un teléfono celular.

La Policía Federal realizó inspecciones en unos 30 establecimientos de distintos puntos del país. (Foto: PFA)

El dispositivo será sometido a peritajes para establecer si fue utilizado para enviar los correos intimidatorios y reconstruir las comunicaciones realizadas.

El llamativo hallazgo relacionado con Adrián Suar

Durante el allanamiento, los agentes encontraron un elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores. Dentro de la propiedad había un póster de la película “Yo, Narciso” en el que la imagen de Adrián Suar había sido recortada.

El hallazgo quedó incorporado a la investigación debido a que el nombre del actor y productor también aparecía de manera directa en los correos y a que dos de las producciones apuntadas por las amenazas estaban relacionadas con él.

Los investigadores intentan determinar ahora qué motivó la elección de esos objetivos y si existía algún conflicto previo detrás de las intimidaciones.

Los antecedentes de la mujer acusada por las amenazas

La detenida había trabajado anteriormente como docente en establecimientos públicos de la Ciudad de Buenos Aires y atravesó diferentes conflictos administrativos.

De acuerdo con documentos oficiales, fue objeto de un sumario relacionado con su desempeño en la escuela Cristóbal Hicken y posteriormente fue cesanteada por el Gobierno porteño en 2022, en el marco de otro expediente relacionado con su trabajo como profesora en la escuela Ingeniero Huergo.

También había realizado presentaciones ante distintos organismos. Entre ellas se encontraba una denuncia contra una jueza porteña presentada ante el Consejo de la Magistratura, que fue rechazada en 2023.

La mujer quedó detenida y acusada del delito de intimidación pública. Una de las pruebas centrales será el celular secuestrado durante el allanamiento, cuyo análisis también podría permitir establecer si actuó sola o si hubo otras personas involucradas.