La autopsia reveló en detalle cómo fue el brutal femicidio contra Romina Calvo en Villa Devoto

La autopsia, de esta manera, aporta información concreta sobre la mecánica y la violencia del ataque ocurrido dentro de la vivienda de Pedro Morán al 5200.

Una madrugada que terminó en tragedia

Antes de que llegaran los policías, la escena ya había sido advertida desde el interior de la propia casa. Durante la madrugada, Romina y Walter Verón, su esposo y principal sospechoso del crimen, habrían mantenido una discusión. Una trabajadora de una panadería ubicada en las inmediaciones declaró que escuchó gritos y recordó una frase que habría sido pronunciada durante el enfrentamiento: “¿Qué hacés, hijo de pu...?”

Minutos después ocurrió una situación todavía más dramática. El hijo de la pareja, de 21 años, estaba durmiendo cuando su hermana menor, de ocho, lo despertó para avisarle lo que había sucedido. Según declaró el joven, la niña le dijo: “Despertate que papá mató a mamá”.

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El muchacho se dirigió hacia donde estaba su madre y la encontró inconsciente. Entonces tomó el teléfono y pidió asistencia al 911. Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, encontraron a Romina sin vida.

El sospechoso fue encontrado a pocos metros

La investigación apunta a Walter Verón, quien fue localizado aproximadamente a 200 metros de la escena. El hombre presentaba una lesión cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado.

Debido a su condición, todavía no pudo declarar ante la Justicia. Los investigadores esperan su recuperación para poder avanzar con esa instancia y conocer su versión de lo ocurrido.

Sin embargo, la pesquisa cuenta con otros elementos. Entre las evidencias reunidas aparecen las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda, que serían relevantes para determinar la participación del acusado en el femicidio.

La causa está en manos del Juzgado N° 62, Secretaría N° 79, a cargo del doctor Juan Pablo Petrecca.

Con la autopsia ya incorporada al expediente, los investigadores cuentan ahora con una reconstrucción más precisa de la violencia sufrida por Romina: 53 lesiones provocadas en apenas unos minutos, la mayoría con un elemento cortopunzante y algunas con compromiso de órganos vitales.