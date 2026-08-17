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La autopsia reveló en detalle cómo fue el brutal femicidio contra Romina Calvo en Villa Devoto

El estudio forense incorporado a la causa permitió reconstruir parte del ataque que terminó con la vida de la mujer de 44 años. La cantidad de heridas y el tiempo en el que fueron provocadas dan cuenta de la violencia del crimen.

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Femicidio en Villa Devoto: la autopsia reveló cómo fue el brutal ataque contra Romina Calvo

Femicidio en Villa Devoto: la autopsia reveló cómo fue el brutal ataque contra Romina Calvo

La investigación por el femicidio de Romina Calvo en Villa Devoto sumó una prueba clave para reconstruir los últimos minutos de la mujer. La autopsia definitiva estableció que recibió 53 lesiones y que el ataque se desarrolló en un lapso estimado de entre tres y cuatro minutos.

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El hecho ocurrió en Villa Devoto.(Foto: Agencia NA)

El informe determinó que alrededor del 90 por ciento de las heridas fueron provocadas por un elemento cortopunzante. Las lesiones no se distribuyeron de manera uniforme: la mayor concentración apareció en la parte superior del cuerpo, principalmente en el torso y las zonas cercanas a las axilas.

También se encontraron heridas en otras partes del cuerpo, entre ellas el cuello, la cabeza, la cara, los brazos y la espalda.

Pero el dato que resulta determinante para establecer cómo murió Calvo es que algunas de las lesiones tuvieron una profundidad suficiente para alcanzar órganos vitales. Esas heridas fueron las que finalmente provocaron el fallecimiento.

La autopsia, de esta manera, aporta información concreta sobre la mecánica y la violencia del ataque ocurrido dentro de la vivienda de Pedro Morán al 5200.

Una madrugada que terminó en tragedia

Antes de que llegaran los policías, la escena ya había sido advertida desde el interior de la propia casa. Durante la madrugada, Romina y Walter Verón, su esposo y principal sospechoso del crimen, habrían mantenido una discusión. Una trabajadora de una panadería ubicada en las inmediaciones declaró que escuchó gritos y recordó una frase que habría sido pronunciada durante el enfrentamiento: “¿Qué hacés, hijo de pu...?”

Minutos después ocurrió una situación todavía más dramática. El hijo de la pareja, de 21 años, estaba durmiendo cuando su hermana menor, de ocho, lo despertó para avisarle lo que había sucedido. Según declaró el joven, la niña le dijo: “Despertate que papá mató a mamá”.

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El muchacho se dirigió hacia donde estaba su madre y la encontró inconsciente. Entonces tomó el teléfono y pidió asistencia al 911. Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, encontraron a Romina sin vida.

El sospechoso fue encontrado a pocos metros

La investigación apunta a Walter Verón, quien fue localizado aproximadamente a 200 metros de la escena. El hombre presentaba una lesión cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado en grave estado.

Debido a su condición, todavía no pudo declarar ante la Justicia. Los investigadores esperan su recuperación para poder avanzar con esa instancia y conocer su versión de lo ocurrido.

Sin embargo, la pesquisa cuenta con otros elementos. Entre las evidencias reunidas aparecen las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda, que serían relevantes para determinar la participación del acusado en el femicidio.

La causa está en manos del Juzgado N° 62, Secretaría N° 79, a cargo del doctor Juan Pablo Petrecca.

Con la autopsia ya incorporada al expediente, los investigadores cuentan ahora con una reconstrucción más precisa de la violencia sufrida por Romina: 53 lesiones provocadas en apenas unos minutos, la mayoría con un elemento cortopunzante y algunas con compromiso de órganos vitales.

En pocas palabras

  • Autopsia: Revela 53 lesiones y ataque de 3-4 minutos con arma cortopunzante.
  • Violencia: Mayoría de heridas en torso y cuello, algunas alcanzaron órganos vitales.
  • Sospechoso: El esposo Walter Verón fue encontrado herido e internado; aún no declaró.
Resumen generado por Thinkindot AI
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