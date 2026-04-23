Caso Nora Dalmasso: un forense reveló fallas claves en la escena del crimen y reavivó la polémica

HP2XWDWGQVCVTBQSEJ5I6O4IFQ Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, los fiscales del caso Dalmasso que enfrentan un jury en Córdoba.

Uno de los momentos más sensibles fue la manipulación del arma homicida: el cinturón con el que fue estrangulada la víctima. “Saqué el nudo con las manos y lo guardé en una bolsa común”, explicó, al justificar que no podía utilizar objetos de la casa para evitar contaminar la escena.

El forense confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, y describió el cuadro como “una muerte espantosa”.

Además, aportó detalles sensibles sobre las horas previas al crimen: indicó que hubo actividad sexual previa, aunque aclaró que, desde el punto de vista médico, no se encontraron signos concluyentes de abuso. “No teníamos elementos para afirmar que fue una violación”, sostuvo, dejando abierta esa hipótesis como secundaria.

Pruebas, dudas y una cadena de custodia cuestionada

El testimonio también dejó interrogantes sobre el destino de algunas evidencias clave. Subirachs aseguró haber recolectado cabellos con bulbo (potencial ADN) de la mano de la víctima, pero reconoció: “No sé qué pasó con eso después”.

Además, confirmó que no se realizaron estudios toxicológicos, y explicó que esa instancia no dependía del equipo forense. Pese a las críticas, defendió el trabajo realizado: “Años después se está discutiendo un ADN, mal no trabajamos”, afirmó.

2SYEXPFVURG3RMVHRS5O2PWGFI Pablo Jávega, el fiscal que tomó la causa en 2022, tras la absolución de Marcelo Macarrón, el viudo de Nora Dalmasso.

El vínculo con la familia y una versión polémica

Otro punto que generó impacto fue la revelación de que el forense conocía a la familia. Tras la autopsia, mantuvo una conversación privada con Marcelo Macarrón, a quien le explicó las conclusiones médicas.

Según su testimonio, le dijo que una relación sexual previa habría desencadenado el desenlace fatal, aunque luego desmintió versiones que hablaban de una “fiesta sexual”.

Un caso que sigue abierto y bajo la lupa

A casi dos décadas del crimen, el caso Dalmasso continúa generando controversia. Las nuevas declaraciones reavivan dudas sobre la investigación original y podrían tener impacto en la evaluación del accionar judicial.

El jury avanza mientras crece una pregunta que nunca dejó de resonar: qué falló en la investigación de uno de los crímenes más enigmáticos del país.