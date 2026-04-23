Fernanda Iglesias denuncia gritos y maltrato: cómo fue la pelea con María Julia Oliván

Luego, siempre según su versión, el conflicto escaló cuando pasaron a definir los contenidos del programa: "Pasan a lo laboral. Fernanda le dice los temas que tiene y dice: 'Bueno, quiero algún tema para mí, necesito un tema propio'. María Julia estaba nerviosa porque quería desarrollar el tema de la marcha por la ley de discapacidad y como que no tenía mucho tiempo para ponerse al día. María Julia le dijo que los temas no le gustaban, que eran una porquería. Fernanda le dijo: “Me estás hablando mal, no me maltrates”.

"Lo que me comenta Fernanda es que siempre tuvo esa dinámica el programa, pero hoy es como que ella le dijo que quería que le prepare un tema para ella", aportó la panelista un matiz sobre la dinámica interna del ciclo y cómo esta situación se diferenció de otras.

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Cómo es el programa de María Julia Oliván y Fernanda Iglesias

QUE MIEDO (BorderPeriodismo) es un ciclo de streaming conducido por María Julia Oliván, con la participación de Fernanda Iglesias, donde combinan actualidad, política, temas sociales y debates de agenda con un tono más descontracturado que el de la TV tradicional.

Además, el formato apuesta a la interacción directa con la audiencia a través de redes y plataformas digitales, lo que le da un ritmo más dinámico y menos estructurado. Esa lógica de trabajo, con opiniones en caliente y debates abiertos, suele potenciar tanto los momentos de análisis como los cruces al aire, convirtiéndolo en un espacio donde lo periodístico convive con lo personal en tiempo real.