Fernanda Iglesias denuncia gritos y maltrato: cómo fue la pelea con María Julia Oliván

Fernanda Iglesias denunció malos tratos de María Julia Oliván en QUE MIEDO (BorderPeriodismo), el programa de streaming que comparten, y todo habría terminado de la peor manera.
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Fernanda Iglesias denunció malos tratos por parte de María Julia Oliván, en una situación que se habría producido en el marco del programa de streaming que comparten.
Fernanda Iglesias denunció malos tratos de María Julia Oliván en QUE MIEDO (BorderPeriodismo), el programa de streaming que comparten, y todo habría terminado de la peor manera.
Según relató Carolina Molinari en LAM (América TV), el conflicto no sería nuevo, pero en las últimas horas habría escalado a un nivel más tenso. De acuerdo a su versión, durante una jornada de trabajo se habrían producido comentarios despectivos sobre el cuerpo de Iglesias, además de cuestionamientos constantes sobre su desempeño y las ideas que proponía para el programa.
“Trabajaban juntas en el streaming; ella contó algo, Fernanda respondió algunas cosas, también por redes sociales", introdujo Ángel de Brito en su programa.
"Fernanda fue, como todos los jueves, a trabajar a Border y dice que llegó como siempre con los temas. Llegó María Julia de mal humor y le hizo un comentario sobre su cuerpo. Le pareció molesto, pero bueno, pasó. Cuando se pone a almorzar algo; también le hizo un comentario sobre el almuerzo y después le hizo una crítica sobre lo que dijo en Puro Show, una opinión", relató sobre el inicio de la tensión.
Luego, siempre según su versión, el conflicto escaló cuando pasaron a definir los contenidos del programa: "Pasan a lo laboral. Fernanda le dice los temas que tiene y dice: 'Bueno, quiero algún tema para mí, necesito un tema propio'. María Julia estaba nerviosa porque quería desarrollar el tema de la marcha por la ley de discapacidad y como que no tenía mucho tiempo para ponerse al día. María Julia le dijo que los temas no le gustaban, que eran una porquería. Fernanda le dijo: “Me estás hablando mal, no me maltrates”.
"Lo que me comenta Fernanda es que siempre tuvo esa dinámica el programa, pero hoy es como que ella le dijo que quería que le prepare un tema para ella", aportó la panelista un matiz sobre la dinámica interna del ciclo y cómo esta situación se diferenció de otras.
QUE MIEDO (BorderPeriodismo) es un ciclo de streaming conducido por María Julia Oliván, con la participación de Fernanda Iglesias, donde combinan actualidad, política, temas sociales y debates de agenda con un tono más descontracturado que el de la TV tradicional.
Además, el formato apuesta a la interacción directa con la audiencia a través de redes y plataformas digitales, lo que le da un ritmo más dinámico y menos estructurado. Esa lógica de trabajo, con opiniones en caliente y debates abiertos, suele potenciar tanto los momentos de análisis como los cruces al aire, convirtiéndolo en un espacio donde lo periodístico convive con lo personal en tiempo real.