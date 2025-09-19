Salta: imputaron a un hombre por atropellar a un playero tras intentar pagar con billetes falsos

De inmediato, se auxilió a la víctima, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital San Vicente de Paul, donde le diagnosticaron politraumatismos. Mientras eso ocurría, el conductor del rodado fue detenido y, al efectuar la requisa del rodado, los efectivos encontraron un total de $121.700, presuntamente de origen ilegal.

720 - 2025-09-19T200018.261 El hecho ocurrió en la ciudad de Orán.

De este modo, se dio intervención a la Fiscalía Federal Nº2, que dispuso la detención del conductor y el secuestro del dinero apócrifo y del vehículo. Se supo que el sujeto ya poseía varias condenas por delitos anteriores, tales como robo calificado y portación ilegal de arma de fuego, entre otros.

Intentó fugarse pero fue detenido

Tras el ataque, el conductor que intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente demorado por las autoridades, quedó a disposición de la Fiscalía Penal N°2 de Orán, a cargo de Carlos Salinas, quien lo imputó de manera provisoria por el delito de lesiones leves.

En paralelo, la Justicia Federal intervino para investigar el uso de moneda falsificada, lo que podría derivar en una causa adicional por circulación de billetes apócrifos.