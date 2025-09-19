En vivo Radio La Red
Actualidad
Salta
orán
Insólita situación

Salta: imputaron a un hombre por atropellar a un playero tras intentar pagar con billetes falsos

El hecho ocurrió en la ciudad de Orán. El acusado, de 30 años, fue demorado luego de que intentara escapar tras embestir a un trabajador de estación de servicio.

Imputaron a un hombre por atropellar a un playero tras intentar pagar con billetes falsos. 

Un hombre de 30 años fue imputado en Orán después de protagonizar un violento episodio en una estación de servicio ubicada sobre la ruta nacional 50 y calle Sarmiento, en la provincia de Salta. El sospechoso fue acusado por lesiones leves luego de intentar escapar tras pagar con billetes falsos y atropellar a un trabajador.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en la noche del 12 de septiembre, cuando el conductor cargó nafta e intentó pagar con billetes apócrifos, acción que ya habría realizado el día anterior.

Al detectar los billetes falsos, los empleados de la estación enfrentaron al automovilista, quien reaccionó de manera violenta: subió al auto, aceleró contra ellos y embistió a un playero, que terminó sobre el capot.

El acusado realizó varias maniobras con la intención de que el trabajador cayera, frenó de golpe y la víctima se golpeó contra el parabrisas. Otro de los empleados sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda al intentar intervenir.

De inmediato, se auxilió a la víctima, quien fue trasladada en ambulancia al Hospital San Vicente de Paul, donde le diagnosticaron politraumatismos. Mientras eso ocurría, el conductor del rodado fue detenido y, al efectuar la requisa del rodado, los efectivos encontraron un total de $121.700, presuntamente de origen ilegal.

El hecho ocurrió en la ciudad de Orán.

De este modo, se dio intervención a la Fiscalía Federal Nº2, que dispuso la detención del conductor y el secuestro del dinero apócrifo y del vehículo. Se supo que el sujeto ya poseía varias condenas por delitos anteriores, tales como robo calificado y portación ilegal de arma de fuego, entre otros.

Intentó fugarse pero fue detenido

Tras el ataque, el conductor que intentó darse a la fuga, aunque fue rápidamente demorado por las autoridades, quedó a disposición de la Fiscalía Penal N°2 de Orán, a cargo de Carlos Salinas, quien lo imputó de manera provisoria por el delito de lesiones leves.

En paralelo, la Justicia Federal intervino para investigar el uso de moneda falsificada, lo que podría derivar en una causa adicional por circulación de billetes apócrifos.

