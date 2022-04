Atrapó al acosador de su hija y filmó la golpiza en un video

“Si sos vos chabón, sos vos. ¿Dijiste que me ibas a matar vos a mi? ¿Dijiste que me ibas a matar hijo de puta?”, le preguntaba la madre de la niña al hombre, mientras era retenido por otras familiares cercanas de la víctima. “¡A las mujeres no se las toca!”, dice otra vecina al acusado.