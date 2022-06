Buscan desesperadamente a dos adolescentes en Banfield que desaparecieron camino a la escuela

Ambos se encontraron el jueves en la estación de Banfield, partido de Lomas de Zamora y se dirigieron en tren hasta Constitución y allí abordaron el colectivo 126 y cruzaron la avenida General Paz, en el partido de La Matanza, según pudieron reconstruir a través de imágenes de cámaras de seguridad.

La mamá de Tabatha, Daniela, reclama a las autoridades que “activen la alerta Sofía” para intensificar la búsqueda y para que la empresa de colectivos suministre con más precisión el lugar en el que descendieron.

“No sé por qué se fueron, si es una travesura que vuelvan. Como papás los vamos a entender, pero no había necesidad de que esto pasara, no hubo ninguna pelea ni nada”, declaró la mujer en las puertas de la ENAM.

Además relató que los últimos mensajes que intercambió con su hija fue cuando la joven le avisó que habría subido al colectivo y a las 12.43 le indicó que había llegado (a la escuela), pero a las 15 llamaron desde la ENAM para indicarle que su hija no había ingresado al establecimiento ubicado en Manuela Castro 990.

La madre y el padre de Lionel describen la situación como angustiante y reclamaron porque la justicia no está "haciendo nada para ayudar".

“Lo extrañamos, lo estamos esperando, solo queremos saber que están bien”, manifestó Soledad, la madre de Lionel, en las puertas de la ENAM.

Los padres de Lionel también reclamaron por la activación de la "Alerta Sofía" que es un sistema de difunde de manera instantánea la imagen e información sobre el niño y/o adolescente que esté desaparecido.

Tabatha mide aproximadamente 1,65 metros de estatura y cuando salió de su casa vestía una campera de gabardina verde, un pantalón negro, zapatillas blancas con verde de la marca Kappa y una mochila roja lisa, sin estampados.

Lionel mide 1,60 metros y al momento de ser visto por última vez vestía un buzo negro con dibujo de anime, una mochila negra de la marca Adidas, un pantalón de gimnasia azul y zapatillas de cuero negras con detalles blancos marca Nike.