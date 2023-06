Caso L-Gante: Amenazas del entorno del cantante y el misterio del video que todos quieren como prueba clave

En A24, en el el programa “Qué hay que hacer”, se trató el tema y habló el abogado del denunciante, Leonardo Sigal, y comentó que lejos de favorecer al cantante, el video lo incriminan aún más a L-Gante.

“Pedimos custodia policial para mi cliente. Una custodia fija, porque le tiran piedras y lo agreden todo el tiempo y apuntan contra la hija de 13 años” sostuvo el letrado que señaló al entorno del cantante de la cumbia 420.

Por su parte, Gastón Torres, el denunciante de L-Gante, pidió que el cantante siga preso y ratificó que subió al auto de él porque lo amenazó con un arma de fuego.

Embed

Para la querella, el video reafirma el testimonio

“Nosotros también recibimos amenazas como abogados, pero a veces es normal en estas causas de renombre”, remarcó. “El video lo aportamos nosotros y queda como una prueba de la víctima. Interpretamos que es lo mismo que se declara en la testimonial y no lo que dicen la otra parte”, indicó Sigal.

Y también sostuvo: “Le apuntan desde adentro, no se ve en el video. El arma nunca dejó la esfera de la camioneta, por eso no se ve. La intimidación puede correr por muchos lados, y esto no es como quieren decir los demás. El principal damnificado hizo la denuncia sólo y después lo patrocinamos nosotros".

“Más allá de que no ha sido formalmente condenado, aún, hay al menos dos expedientes más en los cuales también se denunció a Elian Valenzuela portando armas de fuego, lo cual no hace más que conglobar una idea cuanto menos lógica de que el individuo está acostumbrado a ser el vaquero del lejano oeste”, consignó por su parte el denunciante.

L-Gante fue indagado días atrás en donde negó los hechos tras lo cual siguió detenido y a la espera que la fiscalía interinamente a cargo de Raúl Villalba defina su situación para lo cual tiene un plazo de 30 días para definir si pide o no su prisión preventiva.