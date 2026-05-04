"Cascada": la palabra que Villarruel usó para chicanear a Manuel Adorni

Según reveló el arquitecto a cargo de la obra, Matías Tabar, el funcionario habría invertido más de US$245.000 en distintas mejoras, entre ellas la renovación de la pileta, la instalación de la cascada, la colocación de césped y la construcción de un quincho.

La polémica por la “cascada” en la casa de Adorni

El mensaje de Villarruel se da en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos públicos por los gastos en la propiedad del jefe de Gabinete. Aunque no mencionó directamente a Adorni, la referencia fue inmediata y generó repercusiones en redes sociales.

Adorni casa

La frase, breve pero contundente, volvió a poner el foco en el caso y sumó un nuevo capítulo a la controversia que rodea al funcionario.