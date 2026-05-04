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"Cascada": la palabra que Villarruel usó para chicanear a Manuel Adorni

La Vicepresidenta utilizó un saludo de cumpleaños en sus redes sociales para hacer referencia a una de las remodelaciones que habría hecho el jefe de Gabinete en su casa de Indio Cuá.

La palabra que Villarruel usó para chicanear a Manuel Adorni. (Foto: archivo).

La palabra que Villarruel usó para chicanear a Manuel Adorni. (Foto: archivo).

En plena polémica por el costo de las refacciones en la casa de Manuel Adorni, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó una ironía en redes sociales que no pasó desapercibida. La vicepresidenta hizo referencia a una de las remodelaciones que habría hecho el jefe de Gabinete en su casa de Indio Cuá.

Leé también Un contratista declaró que Adorni le pagó USD 245.000 en efectivo por refacciones en la casa del country
El contratista declaró que cobró US$245.000 en efectivo por las refacciones. (Foto: archivo).

A través de su cuenta en X, Villarruel respondió a un usuario que le pedía un saludo de cumpleaños con un mensaje cargado de doble sentido: “¡¡Feliz cumpleaños atrasado!! ¡¡Que tengas una cascada de éxitos este año!!”. La frase fue interpretada como una chicana directa al ex vocero presidencial en medio de las críticas por las obras en su vivienda.

El comentario de la vicepresidenta hace alusión a una de las remodelaciones más cuestionadas: la construcción de una cascada en la propiedad que Adorni posee en Exaltación de la Cruz.

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Según reveló el arquitecto a cargo de la obra, Matías Tabar, el funcionario habría invertido más de US$245.000 en distintas mejoras, entre ellas la renovación de la pileta, la instalación de la cascada, la colocación de césped y la construcción de un quincho.

La polémica por la “cascada” en la casa de Adorni

El mensaje de Villarruel se da en un contexto de creciente tensión política y cuestionamientos públicos por los gastos en la propiedad del jefe de Gabinete. Aunque no mencionó directamente a Adorni, la referencia fue inmediata y generó repercusiones en redes sociales.

Adorni casa

La frase, breve pero contundente, volvió a poner el foco en el caso y sumó un nuevo capítulo a la controversia que rodea al funcionario.

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