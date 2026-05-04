Triple crimen: "Pequeño J" ya está en Argentina y será indagado por la Justicia

El cambio de imagen de "Pequeño J"

En las primeras imágenes difundidas tras su llegada, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el cambio en su apariencia. A diferencia de cómo se lo conocía, con el cabello largo, ahora se lo vio con la cabeza rapada. Se presume que el cambio de look responde a complicar un posible reconocimiento frente a testigos.

TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Perú difundió el detalle del proceso de extradición, que incluyó una serie de etapas formales: desde la detención inicial, la activación de los mecanismos de cooperación internacional y el envío del pedido, hasta la aprobación judicial, la autorización del traslado y la verificación final de requisitos que permitió concretar su arribo al país.

El crimen que conmocionó al conurbano

Las tres jóvenes fueron captadas mediante un engaño el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad Evita. Según la causa, fueron subidas a una camioneta con la excusa de asistir a una fiesta.

Luego las trasladaron a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas y torturadas.

Finalmente, fueron asesinadas. Los investigadores sostienen que el crimen incluso habría sido filmado y transmitido dentro de un entorno cerrado vinculado a la organización.

Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la casa y el vehículo utilizado fue incendiado para eliminar pruebas. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos y avanzar con la identificación de los implicados.

Cómo cayó el acusado

Tras ser vinculado al caso, Valverde Victoriano escapó del país y se refugió en Perú. Fue capturado luego de una investigación que incluyó el seguimiento de comunicaciones, y según trascendió, se ocultaba en un camión de pescado.

Su detención permitió avanzar en el proceso de extradición, que se concretó tras varios meses de gestiones judiciales y diplomáticas.

Los otros imputados

La causa ya tiene once personas identificadas, con distintos niveles de participación:

Víctor Sotacuro Lázaro: rol logístico en el traslado

Milagros Florencia Ibáñez: apoyo dentro de la estructura

Maximiliano Andrés Parra: limpieza de la escena

Iara Daniela Ibarra: encubrimiento posterior

Miguel Ángel Villanueva Silva: filmación del crimen

Matías Agustín Ozorio: logística general

Joseph Freyser Cubas Zavaleta: falta de mérito en esta causa

Mónica Débora Mujica: encubrimiento

Celeste Magalí González Guerrero: alquiler de la casa

Ariel Jeremías Alexis Giménez: enterramiento de los cuerpos

Bernabé Jesús Mallón: organización del hecho

Los investigadores no descartan nuevas detenciones.