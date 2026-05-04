En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Pequeño J
TripleCrimen
EXTRADITADO

Triple crimen: "Pequeño J" ya está en Argentina y será indagado por la Justicia

El acusado, señalado como autor intelectual de los asesinatos, llegó al país desde Perú y será trasladado al penal de Marcos Paz.

Tras meses de trámite

Tras meses de trámite, el acusado llegó al país y será indagado por videollamada desde el penal de Marcos Paz.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, llegó al país tras un operativo internacional de extradición iniciado en Perú y quedó a disposición de la Justicia argentina en el marco de la causa por el triple crimen narco en Florencio Varela.

Leé también Avanza la extradición de "Pequeño J" por el triple crimen de Varela: cuándo volvería al país
avanza la extradicion de pequeno j por el triple crimen de varela: cuando volveria al pais

El acusado, señalado como presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, arribó al aeropuerto de El Palomar en un vuelo que incluyó una escala en Paraguay.

Tras su llegada, el sospechoso quedó bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal que lo trasladará al penal de Marcos Paz. Por razones de seguridad y logística, se dispuso que la indagatoria se realice directamente desde esa unidad carcelaria. La audiencia está prevista para este martes y se llevará a cabo por videollamada ante el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.

El cambio de imagen de "Pequeño J"

En las primeras imágenes difundidas tras su llegada, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el cambio en su apariencia. A diferencia de cómo se lo conocía, con el cabello largo, ahora se lo vio con la cabeza rapada. Se presume que el cambio de look responde a complicar un posible reconocimiento frente a testigos.

TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ
TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Perú difundió el detalle del proceso de extradición, que incluyó una serie de etapas formales: desde la detención inicial, la activación de los mecanismos de cooperación internacional y el envío del pedido, hasta la aprobación judicial, la autorización del traslado y la verificación final de requisitos que permitió concretar su arribo al país.

El crimen que conmocionó al conurbano

Las tres jóvenes fueron captadas mediante un engaño el 19 de septiembre de 2025 en Ciudad Evita. Según la causa, fueron subidas a una camioneta con la excusa de asistir a una fiesta.

Luego las trasladaron a una vivienda en Florencio Varela, donde fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas y torturadas.

Finalmente, fueron asesinadas. Los investigadores sostienen que el crimen incluso habría sido filmado y transmitido dentro de un entorno cerrado vinculado a la organización.

Los cuerpos fueron enterrados en el patio de la casa y el vehículo utilizado fue incendiado para eliminar pruebas. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos y avanzar con la identificación de los implicados.

Cómo cayó el acusado

Tras ser vinculado al caso, Valverde Victoriano escapó del país y se refugió en Perú. Fue capturado luego de una investigación que incluyó el seguimiento de comunicaciones, y según trascendió, se ocultaba en un camión de pescado.

Su detención permitió avanzar en el proceso de extradición, que se concretó tras varios meses de gestiones judiciales y diplomáticas.

Los otros imputados

La causa ya tiene once personas identificadas, con distintos niveles de participación:

  • Víctor Sotacuro Lázaro: rol logístico en el traslado
  • Milagros Florencia Ibáñez: apoyo dentro de la estructura
  • Maximiliano Andrés Parra: limpieza de la escena
  • Iara Daniela Ibarra: encubrimiento posterior
  • Miguel Ángel Villanueva Silva: filmación del crimen
  • Matías Agustín Ozorio: logística general
  • Joseph Freyser Cubas Zavaleta: falta de mérito en esta causa
  • Mónica Débora Mujica: encubrimiento
  • Celeste Magalí González Guerrero: alquiler de la casa
  • Ariel Jeremías Alexis Giménez: enterramiento de los cuerpos
  • Bernabé Jesús Mallón: organización del hecho

Los investigadores no descartan nuevas detenciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Pequeño J TripleCrimen Argentina justicia
Notas relacionadas
Triple crimen de Florencio Varela: la rotunda decisión de la Justicia sobre el "Pequeño J"
Extraditan a "Pequeño J": por qué juega un papel clave en el triple crimen de Florencio Varela
Triple crimen de Florencio Varela: los tres nuevos sospechosos que habrían participado de los asesinatos
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar