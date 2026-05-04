El viaje familiar que Adorni hizo al hotel Llao Llao de Bariloche: cuánto gastó

El segundo de los movimientos para saldar el valor del hospedaje se concretó en noviembre, cinco meses más tarde. La factura del hotel, en tanto, fue emitida a nombre de Adorni, lo que permitiría reconstruir la trazabilidad de la operación.

El alojamiento en el Llao Llao

El alojamiento elegido no fue uno estándar. El jefe de Gabinete se hospedó en el sector más nuevo y exclusivo del complejo, con habitaciones cuyas tarifas por noche oscilan entre los 700 y 1.550 dólares, dependiendo de la categoría y la temporada.

Además del hospedaje, el viaje incluyó otros gastos relevantes. Cuatro pasajes en Aerolíneas Argentinas habrían costado alrededor de $1,7 millones. A eso se sumaron consumos dentro del hotel, como comidas, excursiones y servicios, que totalizaron cerca de $2.435.344.

Fuentes del hotel indicaron que esos gastos adicionales sí fueron abonados durante la estadía, en algunos casos mediante tarjetas de crédito. Entre los consumos se registran incluso servicios personales dentro del complejo, como peluquería.

El punto que generó mayor atención es la diferencia en el tratamiento del pago principal. Mientras los consumos corrientes fueron saldados en el momento, el costo de la habitación quedó pendiente y se regularizó meses después, una situación que, según admiten fuentes vinculadas al hotel, no es habitual para un huésped.

El viaje se produjo apenas dos meses antes de la compra de la casa en el country Indio Cuá, que hoy quedó en el centro de la polémica tras la declaración del arquitecto, Matías Tabar, quien afirmó que el gasto de las reformas que llevó a cabo en la vivienda a pedido de Adorni asciende a 245 mil dólares.

Cómo es el Llao Llao, el hotel donde se hospedó Adorni

Ubicado a unos 25 kilómetros del centro de Bariloche, el Llao Llao Hotel & Resort es uno de los complejos turísticos más exclusivos de la Argentina. Está emplazado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeado por bosques andinos y con vistas directas al lago Nahuel Huapi y al lago Moreno, lo que lo convierte en uno de los destinos más emblemáticos de la Patagonia.

El hotel fue inaugurado en 1938 y reconstruido en 1940 tras un incendio. Su diseño original estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Bustillo, con un estilo alpino que combina madera y piedra, y que con el tiempo se convirtió en un ícono de la hotelería de lujo en el país. A lo largo de su historia recibió a figuras políticas, empresarios y celebridades internacionales.

El complejo cuenta con más de 200 habitaciones, entre ellas suites de alta gama ubicadas en el ala más moderna y exclusiva, que ofrece los servicios más sofisticados. Las tarifas por noche varían según la categoría y la temporada, pero pueden oscilar entre los 700 y los 1.550 dólares en las habitaciones más lujosas.

Entre sus instalaciones se destacan una cancha de golf de 18 hoyos, spa, piscina climatizada, gimnasio, restaurantes de alta cocina y servicios premium como excursiones guiadas, actividades recreativas y una peluquería dentro del predio. También ofrece acceso a circuitos naturales, deportes náuticos y experiencias gastronómicas con vista a los lagos.

El Llao Llao es operado por el grupo hotelero Sutton y cuenta con participación de la empresa IRSA. Su perfil está orientado al turismo de alto poder adquisitivo y a eventos corporativos y políticos de relevancia internacional.

Por su ubicación, infraestructura y nivel de servicios, es considerado uno de los hoteles más exclusivos de la Argentina y un punto de referencia del turismo de lujo en la región.