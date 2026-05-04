Alerta Sofía: por qué las fuerzas de seguridad apuntan al padre del nene de 6 años

Nieva fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado bajo observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina inició una causa por tentativa de homicidio para esclarecer lo ocurrido.}

La declaración de la madre del nene

A ese episodio se suma el contexto previo denunciado por la madre del nene, Mariana, quien alertó a las autoridades tras la desaparición. La mujer había sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y aseguró que había recibido amenazas de muerte. En ese marco, teme que el hombre pueda dañar al niño como represalia.

Uno de los mayores peligros es que el padre saque al menor hacia su país de origen, Brasil, que limita con la provincia de Corrientes.

Por qué se lanza el Alerta Sofía

Nahuá tiene cabello rubio con rulos, ojos claros y tez blanca. Al momento de desaparecer vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, una camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón inflable.

activan-la-alerta-sofia-por-la-desaparicion-de-un-UEWHXJHRGFCCPE2ZSPWMSE55LI La madre había denunciado amenazas previas y teme por la vida del nene. (Foto: archivo).

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia que se activa en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes cuando existe un riesgo alto e inminente. Su implementación implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales y dispositivos oficiales, con el objetivo de acelerar la localización.

El mecanismo lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, y se utiliza de manera excepcional cuando la colaboración de la sociedad puede ser clave para encontrar a la persona buscada.