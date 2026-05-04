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MÁXIMA PREOCUPACIÓN

Alerta Sofía: por qué las fuerzas de seguridad apuntan al padre del nene de 6 años

La desaparición de Nahuá Santos Riquelme derivó en lanzamiento del Alerta Sofía. Las miradas apuntan a su padre biológico, ciudadano brasileño.

El padre del chico está sospechado de habérselo llevado tras un episodio con disparos. (Foto: archivo).

El padre del chico está sospechado de habérselo llevado tras un episodio con disparos. (Foto: archivo).

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó un Alerta Sofía por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, un nene de seis años visto por última vez el 3 de mayo en Corrientes, cuando salió de su casa junto a su padre, Josias Santos Regis. La búsqueda se intensificó en todo el país por el riesgo que podría correr el menor.

Leé también Qué es y cómo funciona el Alerta Sofía, el sistema que busca a la nena desaparecida en Córdoba
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El foco de la investigación está puesto en el padre por una serie de hechos ocurridos en las horas previas a la desaparición. Según medios locales, el domingo por la noche Regis habría protagonizado un episodio violento en la zona de la calle Pujol al 1900.

ACTIVAN EL ALERTA SOFÍA POR LA DESAPARICIÓN DE UN NENE DE SEIS AÑOS
ACTIVAN EL ALERTA SOFÍA POR LA DESAPARICIÓN DE UN NENE DE SEIS AÑOS

De acuerdo con esa reconstrucción, un hombre identificado como Julio Javier Nieva, de 47 años, participaba de una reunión cuando Regis llegó al lugar y efectuó varios disparos. Tras el ataque, se dio a la fuga y, según se investiga, se llevó consigo a su hijo.

Nieva fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece internado bajo observación. La Comisaría Distrito Segunda de Esquina inició una causa por tentativa de homicidio para esclarecer lo ocurrido.}

La declaración de la madre del nene

A ese episodio se suma el contexto previo denunciado por la madre del nene, Mariana, quien alertó a las autoridades tras la desaparición. La mujer había sido víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y aseguró que había recibido amenazas de muerte. En ese marco, teme que el hombre pueda dañar al niño como represalia.

Uno de los mayores peligros es que el padre saque al menor hacia su país de origen, Brasil, que limita con la provincia de Corrientes.

Por qué se lanza el Alerta Sofía

Nahuá tiene cabello rubio con rulos, ojos claros y tez blanca. Al momento de desaparecer vestía un pantalón largo color crema, zapatillas blancas, una camiseta azul y blanca de manga larga y una campera marrón inflable.

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La madre hab&iacute;a denunciado amenazas previas y teme por la vida del nene. (Foto: archivo).

La madre había denunciado amenazas previas y teme por la vida del nene. (Foto: archivo).

El Alerta Sofía es un sistema de emergencia que se activa en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes cuando existe un riesgo alto e inminente. Su implementación implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales y dispositivos oficiales, con el objetivo de acelerar la localización.

El mecanismo lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, y se utiliza de manera excepcional cuando la colaboración de la sociedad puede ser clave para encontrar a la persona buscada.

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