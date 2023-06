La Joaqui reapareció en las redes con nuevo look y guiño a L-Gante

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, precisó la cantante, que será una de las integrantes del jurado de Got Talent Argentina 2023.

Lo cierto es que el sábado, sorpresivamente, la popular cantante volvió a la actividad virtual con una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve con nuevo look y al ritmo de la canción de L-Gante, El día más feliz, en clara muestra de apoyo a su colega en medio de su detención y la polémica que se generó en torno al cantante de cumbia 420.

La Joaqui se mostró con nuevo look con marcado flequillo y en una selfie frente al espejo que causó la sorpresa de todos sus seguidores después de aquel anuncio de un tiempo de alejamiento de su habitual rutina laboral.

La causante del estrés traumático de La Joaqui

En Intrusos, América TV, Pablo Layús contó este miércoles detalles de la principal razón que habría derivado en el estrés traumático de La Joaqui.

"Ese estrés traumático ella no aclara bien por qué y la información que yo tengo es que ella era representada por Delfina y Majo, y habría descubierto algo. A La Joaqui le habrían dicho sobre ellas: ‘Guarda que me parece que no te están liquidando lo que te corresponde a vos como artista’", precisó el periodista.

"La estaban estafando", exclamó Pampito. A lo que Layús comentó: "Vos lo dijiste. Lo digo en potencial. Es lo que creen algunos que pudo haber pasado. A tal punto que ella está siendo asesorada por otro representante".