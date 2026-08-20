Caso Loan: dos investigadores de la PFA coincidieron en una hipótesis sobre qué pasó

"Escuché a un chico gritando en zona de forestación. Fueron dos gritos desesperados. El grito fue cerca de las 17:30 del 13 de junio", declaró ante el tribunal.

Durante el interrogatorio, el abogado Baqué buscó precisar las características del sonido, la distancia y la dirección desde la que habría provenido. El testigo explicó que no logró distinguir palabras, sino que percibió gritos, y señaló que los habría escuchado desde una distancia aproximada de 200 metros.

También indicó que en ese momento soplaba viento del norte y que el sonido parecía provenir desde el monte, en dirección hacia donde se encontraba.

Las preguntas estuvieron orientadas a reconstruir las condiciones en las que Escobar oyó los gritos, teniendo en cuenta la distancia, el sentido del viento, la vegetación y los obstáculos del terreno.

Qué dijeron los investigadores sobre la desaparición de Loan

Román señaló que una de las posibilidades que tuvo mayor peso durante la investigación fue la hipótesis de un accidente. Según su exposición, esa línea fue considerada a partir de distintos elementos reunidos durante las primeras etapas del caso.

El investigador también mencionó que Macarena Peña, hija de Laudelina, había sido quien planteó inicialmente esa posibilidad, según lo que pudo establecer la investigación.

Sin embargo, tanto Román como Aciares coincidieron en que Loan no habría continuado sólo su recorrido desde el lugar en el que fue visto por última vez.

Durante su declaración, Román también hizo referencia al análisis de los teléfonos de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Según explicó, de esos dispositivos surgieron elementos que permitieron establecer una relación previa entre el matrimonio y el comisario Walter Maciel. También se habrían encontrado registros fotográficos en los que aparecen los tres juntos.

El juicio por la desaparición de Loan

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, ubicada en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

A más de dos años de aquella desaparición, el niño continúa sin ser encontrado y el caso es investigado durante el juicio oral que se desarrolla en Corrientes.

La audiencia del miércoles incluyó los testimonios de cuatro personas que participaron de distintos momentos de la investigación: además de Román y Aciares, fueron convocados Gabriel Arnaldo Pinolli y Ricardo Ramón Vázquez.

Los testimonios buscan reconstruir las primeras horas y días posteriores a la desaparición, incluyendo los rastrillajes realizados en la zona y las actuaciones relacionadas con la denominada “banda del hotel”.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió reprogramar la declaración de Ramón Dupuy, titular de la Fundación Dupuy, luego de hacer lugar a un planteo de la defensa de una de las imputadas. El abogado Rodolfo Baqué, representante de Elizabeth Cutaia, cuestionó que el testimonio se realizara por videoconferencia y sostuvo que esa modalidad podía afectar la espontaneidad del relato.