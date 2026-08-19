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¿Nació una isla en Mar del Plata? El video que se volvió viral y sorprendió a todos

Una misteriosa “isla” apareció frente a las playas de Mar del Plata: las imágenes que sorprendieron a todos. Miralas.

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¿Nació una isla en Mar del Plata? El video que se volvió viral y sorprendió a todos

Una imagen comenzó a circular en redes sociales y rápidamente despertó todo tipo de comentarios entre vecinos y turistas de Mar del Plata. Frente al Faro de Punta Mogotes, una enorme formación rocosa apareció en medio del mar y, a simple vista, parecía tratarse de una isla que había surgido de la nada.

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El video fue publicado en Instagram y no tardó en viralizarse. La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona, pero también una pregunta inevitable: ¿había aparecido una nueva isla frente a las costas de Mar del Plata?

La respuesta es bastante más sorprendente.

Lo que quedó expuesto frente al Faro es la denominada Restinga del Faro, una formación rocosa natural que permanece allí de manera permanente, aunque buena parte del tiempo queda cubierta por el agua.

En este caso, una pronunciada bajante del mar hizo que la plataforma quedara mucho más visible de lo habitual, generando desde la costa la impactante sensación de estar frente a un pequeño islote.

La particularidad de esta formación es justamente esa: no apareció de repente ni se trata de una nueva isla, sino de una estructura geológica que el mar suele mantener parcialmente sumergida.

Cuando el nivel del agua desciende, la restinga comienza a emerger y su tamaño puede resultar mucho más impresionante para quienes la observan desde tierra.

Por eso, las imágenes del video generaron tanta sorpresa. La perspectiva, sumada a la importante retirada del agua, hizo que la formación pareciera una isla completamente nueva frente a la costa marplatense.

El fenómeno también volvió a poner el foco en uno de los sectores naturales más particulares de Punta Mogotes. La visibilidad de la restinga está directamente relacionada con el comportamiento de las mareas, por lo que su aspecto puede cambiar considerablemente dependiendo del momento en que se la observe.

Así, lo que muchos interpretaron inicialmente como el misterioso nacimiento de una isla frente a Mar del Plata terminó teniendo una explicación natural: el mar simplemente se retiró lo suficiente como para dejar al descubierto una formación que ya estaba allí.

Y las imágenes lograron algo más: convertir por unas horas a la Restinga del Faro en una de las grandes protagonistas de las redes sociales marplatenses.

En pocas palabras

  • Hallazgo insólito: Una formación rocosa, la Restinga del Faro, apareció visible frente a Mar del Plata debido a una pronunciada bajante del mar.
  • Explicación: No se trata de una isla nueva, sino de una estructura geológica que queda al descubierto cuando el nivel del agua desciende.
  • Fenómeno viral: Las imágenes de la restinga, más expuesta de lo habitual, generaron sorpresa y se volvieron virales en redes sociales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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