Ya son cuatro las víctimas: ahora hay conmoción por Ariadna Tillar tras el brutal accidente

Ruta 60: cómo ocurrió el trágico choque frontal en Maipú

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 20.30 del domingo, sobre la Ruta 60, en las inmediaciones de la Variante de Palmira. De acuerdo con las primeras informaciones conocidas tras el siniestro, una Volkswagen T-Cross en la que viajaban los integrantes de la familia habría realizado una maniobra de sobrepaso.

En ese contexto se produjo el impacto contra un Peugeot 504, que circulaba por la zona. La violencia de la colisión provocó heridas de extrema gravedad entre los ocupantes de ambos vehículos y generó un importante operativo de emergencia.

La investigación deberá determinar con precisión cómo se desarrolló la maniobra previa al impacto y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el choque frontal.

La violencia del accidente quedó reflejada en las consecuencias posteriores. Oscar Aníbal Fernández Mercau murió como consecuencia del siniestro, mientras que las hermanas Masó y Ariadna Tillar debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales.

El caso volvió a poner la atención sobre la Ruta 60 y la zona de la Variante de Palmira, donde se produjo el dramático episodio que terminó afectando a varias familias.

Murió Ariadna Tillar y la familia sufrió una pérdida devastadora

La muerte de Ariadna Tillar, de 54 años, se conoció este martes por la noche y generó una profunda conmoción entre sus familiares y allegados.

La mujer había quedado internada en el Hospital Perrupato, donde permanecía bajo cuidados intensivos debido a las lesiones sufridas durante el choque. Su cuadro era considerado crítico desde el comienzo y, con el paso de las horas, su evolución se volvió cada vez más compleja.

Los médicos siguieron de cerca su estado y realizaron diferentes esfuerzos para intentar revertir el deterioro. Sin embargo, cerca de las 20 horas, se confirmó su fallecimiento.

La noticia llegó apenas un día después de que se confirmara la muerte de Juana y Rosario Masó, dos jóvenes integrantes de la misma familia que también habían quedado gravemente heridas tras el accidente.

De esta manera, el impacto del choque no quedó limitado a una sola pérdida. Tres integrantes de la familia Masó Tillar murieron en cuestión de días, en una sucesión de noticias que profundizó el drama provocado por el siniestro vial.

Juana y Rosario Masó, las hermanas de 19 y 20 años que también murieron

Antes de conocerse la muerte de Ariadna, la familia había recibido otra noticia devastadora. Juana y Rosario Masó, de 20 y 19 años, respectivamente, no lograron recuperarse de las heridas que habían sufrido en el choque de la Ruta 60.

Las jóvenes habían sido trasladadas al Hospital Central de Mendoza, donde permanecieron internadas en grave estado.

El lunes se confirmó que ambas habían fallecido como consecuencia de las lesiones provocadas por el accidente. La noticia causó una fuerte conmoción entre sus familiares, amigos y personas que las conocían.

A través de las redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de despedida. Los allegados compartieron fotografías y recuerdos de las jóvenes y expresaron el profundo dolor provocado por sus muertes.

En medio de la conmoción, quienes conocían a Juana Masó destacaron diferentes aspectos de su personalidad y de su vida cotidiana. La joven había comenzado sus estudios de Ingeniería Industrial y era recordada con enorme cariño por su entorno.

Entre los mensajes publicados después de su fallecimiento aparecieron expresiones de tristeza y afecto. Algunos de sus allegados la definieron como una persona “única”, mientras otros aseguraron que la iban a extrañar y remarcaron que permanecería presente en sus recuerdos.

La despedida de las hermanas se produjo mientras la familia todavía esperaba novedades sobre otros integrantes que continuaban internados.

Quiénes viajaban en la Volkswagen T-Cross

La camioneta involucrada en el accidente era una Volkswagen T-Cross que era conducida por Martín Omar Tillar, de 52 años.

El hombre, hermano de Ariadna y tío de las jóvenes fallecidas, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internado.

Martín es contador público y, de acuerdo con los últimos informes disponibles, su estado continúa siendo grave.

Junto a él viajaba su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años, quien fue trasladada al Hospital El Carmen.

A diferencia de la situación del conductor, Bettalemmi presentó una evolución favorable y se encontraba fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación médica.

El estado de salud de ambos sobrevivientes continúa siendo seguido de cerca por los profesionales que los asisten.

El árbitro Oscar Fernández Mercau también murió en el accidente

La tragedia ocurrida en la Ruta 60 ya había dejado una víctima fatal antes de que se confirmaran las muertes de las hermanas Masó y de Ariadna Tillar.

Se trata de Oscar Aníbal Fernández Mercau, un reconocido árbitro de fútbol que perdió la vida como consecuencia del choque.

Su muerte también generó repercusión entre quienes integraban el ambiente deportivo mendocino. La noticia se sumó al impacto provocado por la magnitud del accidente y por la cantidad de personas que terminaron gravemente heridas.

Así, el siniestro ocurrido el domingo terminó dejando un saldo especialmente doloroso: cuatro personas fallecidas, mientras otras continúan atravesando distintas instancias de recuperación médica.

La investigación busca determinar cómo se produjo el choque en la Ruta 60

Mientras las familias atraviesan el duelo, la investigación continúa para establecer con exactitud qué ocurrió antes del impacto frontal.

Las primeras versiones señalaron que la Volkswagen T-Cross habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso antes de encontrarse de frente con el Peugeot 504.

Sin embargo, será el avance de las pericias el que permita reconstruir la secuencia completa. En este tipo de accidentes, los investigadores analizan distintos elementos, entre ellos la posición final de los vehículos, las marcas sobre la calzada, las condiciones de circulación y las características de la maniobra realizada antes del impacto.

También será necesario establecer las circunstancias precisas en las que se produjo la colisión y determinar las eventuales responsabilidades.

Por el momento, la prioridad continúa puesta en reconstruir el accidente y conocer con precisión la dinámica del choque.

Una tragedia que dejó cuatro muertos y varios heridos

El accidente ocurrido cerca de la Variante de Palmira se convirtió en una de las noticias viales más impactantes de los últimos días en Mendoza.

La secuencia comenzó el domingo por la noche, cuando la Volkswagen T-Cross y el Peugeot 504 protagonizaron el choque frontal. A partir de allí se sucedieron los traslados hospitalarios y los partes médicos.

Primero se confirmó la muerte de Oscar Fernández Mercau. Luego, el lunes, llegó la noticia del fallecimiento de Juana y Rosario Masó, quienes permanecían internadas en estado crítico.

Este martes, finalmente, murió Ariadna Tillar, quien había permanecido en terapia intensiva del Hospital Perrupato.

La tragedia deja así a una familia atravesada por un dolor difícil de dimensionar. En apenas dos días se conocieron las muertes de las dos hermanas jóvenes y de una mujer adulta perteneciente al mismo grupo familiar.

Mientras tanto, Martín Tillar continúa internado en grave estado y Florencia Bettalemmi evoluciona favorablemente.

El expediente judicial seguirá adelante con las pericias necesarias para establecer cómo ocurrió el choque y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que una maniobra sobre la Ruta 60 terminara en una tragedia de semejante magnitud.