Caso Loan: una exfuncionaria complicó a uno de los imputados y reveló qué pasó durante la búsqueda

Risco sostuvo que la negativa no se limitó al contacto con Maciel. Según declaró, una situación similar se produjo cuando mantuvo conversaciones con Roque Nicolás Báez, exjefe de la Unidad Regional II de Goya. El equipo federal tampoco logró inicialmente que le asignaran un espacio para trabajar de manera conjunta y centralizar la información que comenzaba a surgir alrededor de la desaparición.

Qué dijo la excoordinadora del SIFEBU

La testigo aseguró que la falta de coordinación generó preocupación entre los especialistas que habían llegado para colaborar con la investigación. “En todo momento nos decían que no necesitaban recursos federales. Me comuniqué con el fiscal Juan Carlos Castillo y le dije que no tenía sentido seguir en el lugar, porque no podíamos prestar apoyo en la investigación”, relató.

Risco explicó que también le transmitió al fiscal su preocupación por la manera en la que se desarrollaban los procedimientos: había una gran cantidad de personas desplegadas en el terreno, pero sin una coordinación centralizada, mientras integrantes de fuerzas federales permanecían sin tareas asignadas.

Ante ese escenario, Castillo finalmente les pidió que colaboraran en la organización de los rastrillajes. Uno de los momentos más fuertes de la declaración llegó cuando Risco describió la actitud que, según su percepción, tenía Maciel frente a la presencia del equipo federal.

El entonces comisario era “muy reticente, no se lo notaba contento”, afirmó. Y agregó una frase que resonó durante la audiencia: “Nuestra percepción era que molestábamos”. La ex funcionaria también recordó qué ocurrió cuando preguntaron por el botín encontrado durante la búsqueda de Loan.

Una exfuncionaria apuntó contra uno de los imputados y reveló las trabas durante la búsqueda. (Foto: gentileza La Voz)

Según sostuvo, Maciel les mostró fotografías, pero lo hizo “de muy mala manera”, y declaro: “Preguntamos si tenían en claro quiénes estuvieron en el lugar de la desaparición y todas eran respuestas evasivas”.

Alerta Sofía: recibieron unas 1.100 denuncias por posibles datos sobre Loan

Durante su exposición, Risco también dimensionó el impacto que alcanzó la búsqueda después de que se activara la Alerta Sofía. Según detalló, se recibieron alrededor de 1.100 denuncias y avisos con supuestos datos sobre el paradero del niño.

La especialista recordó además que, al llegar a 9 de Julio, su equipo se dirigió hasta la casa de la abuela de Loan, donde tomó contacto con integrantes de la familia y comenzó a analizar de qué manera podía incorporarse al operativo. Tras finalizar su declaración, el tribunal dispuso un cuarto intermedio.

Declaró la médica que atendió a María Victoria Caillava

La audiencia se retomó después del mediodía con el testimonio de Cinthia Andrea Grimaldi, médica ginecóloga que atendió a María Victoria Caillava, una de las imputadas en la causa, el 14 de junio de 2024, apenas un día después de la desaparición de Loan. La profesional explicó que Caillava era su paciente desde 2022 y señaló que aquella fue la última vez que la atendió en la ciudad de Corrientes.

Luego de esa declaración se produjo otro episodio durante la audiencia: Antonio Benítez, también imputado por la desaparición del niño, manifestó sentirse mal y tuvo que ser retirado momentáneamente de la sala. Fue asistido en una dependencia contigua.

La foto en la que se ve a los chicos, entre ellos Loan Danilo Peña, caminando hacia el naranjal. (Foto: gentileza La Voz)

La jornada continuó con el testimonio de Carlos Alberto Moreira, conocido como “Pachucho”, vecino de 9 de Julio que participó de los primeros rastrillajes y grabó huellas encontradas durante la búsqueda.

También está prevista la declaración de Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quien intervino en la pesquisa desde los primeros días.