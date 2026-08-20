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El viceministro de Economía defendió el ajuste fiscal y aseguró que "la inflación va a seguir bajando"

El funcionario, que reemplazó a Luis Caputo en la disertación en el Council of the Americas, expresó que "lo más importante es que esto fue validado por la población" cuando eligió a Milei en 2023. Además, anticipó que el Gobierno espera "un shock de confianza".

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El secretario de Finanzas

El secretario de Finanzas, José Luis Daza, vaticinó que "la inflación va a seguir bajando" (Foto: captura de video).

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que “Argentina cambió cuando asumió Milei. Por primera vez estamos haciendo un programa de estabilización de la inflación que es sostenible en el tiempo, que no se apoya en una sola variable” y vaticinó que "va a seguir bajando".

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El funcionario, además, anticipó que el Gobierno espera "un shock de confianza" cuando se apruebe la reforma del Banco Central, en referencia al proyecto enviado al Congreso para limitar la emisión monetaria y el financiamiento del Tesoro y blindar a las autoridades de la entidad.

Daza fue el segundo funcionario del Gobierno en hablar este jueves en el Council of the Americas, luego de la disertación del jefe de Gabinete, Diego Santilli. En consonancia con el ministro coordinador, Daza defendió el rumbo económico pese a las críticas por el alto endeudamiento de las familias y la caída del poder adquisitivo de los salarios. En esa línea, hizo foco en la defensa de la macroeconomía como eje para que después el crecimiento derrame en una mejora a la microeconomía.

Tenemos a nivel global una de las posiciones macro más fuertes de todos los países del mundo: superávit fiscal, superávit externo, bancos bien capitalizados y no hay descalces. El único país del G20 que está con superávit fiscal hoy es la Argentina”, aseguró.

El funcionario señaló que "lo más importante es que este cambio fue validado por la población cuando eligen al presidente Milei, que no escondió que venía a hacer esto. Lo dijo antes, lo que es inédito”.

El viceministro de Econom&iacute;a, Jos&eacute; Luis Daza, reemplaz&oacute; a Caputo en el Council of the Americas (Foto: captura de video).

El viceministro de Economía, José Luis Daza, reemplazó a Caputo en el Council of the Americas (Foto: captura de video).

El viceministro de Economía resaltó que "estamos ante una Argentina que cambió y hoy existe validación desde los sectores más de izquierda o más de derecha. Hoy hay aceptación en Argentina del rol esencial del equilibrio fiscal y eso es un cambio profundo".

El secretario de Finanzas destacó que todo eso es producto de "la decisión política de Milei de reducir el Estado y hacer un ajuste fiscal que nadie creía posible, respetando todos los contratos y con amplio apoyo social”.

Daza dijo que "la inflación va a seguir bajando"

Sobre la inflación, Daza afirmó que la Argentina está “en un proceso de desinflación muy sólido” y vaticinó que “la inflación va a seguir bajando".

"Para mí no es un tema. Cuando se apruebe la reforma del Banco Central y sea independiente, va a ser un shock de confianza para la economía”, auguró.

"Argentina tenía récord de rompimiento de contratos, no hay país en el mundo que haya defaulteado más sus deudas", remarcó Daza en su discurso ante empresarios y gobernadores.

Señaló que uno de los mandatos de Milei se cumplió “sin reestructurar la deuda doméstica", que calculó en "casi 80.000 millones de dólares”.

Finalmente, señaló que "el déficit cero es absolutamente extraordinario" y que ni siquiera la titular del FMI, Kristalina Georgieva, le creía a Caputo que iba a poder cumplir. Al respecto, remarcó que ese "es uno de los símbolos más importantes de que Argentina cambió".

En pocas palabras

  • Ajuste fiscal y reducción: El secretario de Finanzas, José Luis Daza, defendió la política económica actual.
  • Validación social: Daza destacó el apoyo popular y de diversos sectores a las medidas de Milei.
  • Inflación y confianza: Se proyecta que la inflación continuará bajando, esperando un "shock de confianza" con la reforma del Banco Central. 
Resumen generado por Thinkindot AI
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