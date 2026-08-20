El viceministro de Economía defendió el ajuste fiscal y aseguró que "la inflación va a seguir bajando"

El funcionario señaló que "lo más importante es que este cambio fue validado por la población cuando eligen al presidente Milei, que no escondió que venía a hacer esto. Lo dijo antes, lo que es inédito”.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, reemplazó a Caputo en el Council of the Americas (Foto: captura de video).

El viceministro de Economía resaltó que "estamos ante una Argentina que cambió y hoy existe validación desde los sectores más de izquierda o más de derecha. Hoy hay aceptación en Argentina del rol esencial del equilibrio fiscal y eso es un cambio profundo".

El secretario de Finanzas destacó que todo eso es producto de "la decisión política de Milei de reducir el Estado y hacer un ajuste fiscal que nadie creía posible, respetando todos los contratos y con amplio apoyo social”.

Daza dijo que "la inflación va a seguir bajando"

Sobre la inflación, Daza afirmó que la Argentina está “en un proceso de desinflación muy sólido” y vaticinó que “la inflación va a seguir bajando".

"Para mí no es un tema. Cuando se apruebe la reforma del Banco Central y sea independiente, va a ser un shock de confianza para la economía”, auguró.

"Argentina tenía récord de rompimiento de contratos, no hay país en el mundo que haya defaulteado más sus deudas", remarcó Daza en su discurso ante empresarios y gobernadores.

Señaló que uno de los mandatos de Milei se cumplió “sin reestructurar la deuda doméstica", que calculó en "casi 80.000 millones de dólares”.

Finalmente, señaló que "el déficit cero es absolutamente extraordinario" y que ni siquiera la titular del FMI, Kristalina Georgieva, le creía a Caputo que iba a poder cumplir. Al respecto, remarcó que ese "es uno de los símbolos más importantes de que Argentina cambió".