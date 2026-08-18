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Luis Zahera arrasa en Netflix con esta impactante película española basada en hechos reales

Netflix y Luis Zahera vuelven a captar todas las miradas con un thriller español que sigue el ascenso de un joven en el mundo del dinero negro.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con esta impactante película basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con esta impactante película basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Netflix y Luis Zahera son dos de los grandes nombres que llaman la atención en torno a El correo, la película española dirigida por Daniel Calparsoro. La producción sigue los pasos de Iván, un joven de Vallecas que buscó ir mucho más allá de los límites que parecía imponerle su entorno.

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Lo que comenzó como un trabajo aparentemente común terminó por abrirle la puerta a un universo marcado por organizaciones internacionales, grandes sumas de dinero y una ambición que no dejó de crecer.

La película reunió a un elenco encabezado por Arón Piper y contó con figuras como María Pedraza, Luis Tosar, Laura Sépul, Nourdin Batan, José Manuel Poga y Luis Zahera. Su llegada al streaming volvió a poner el foco sobre una producción que apostó por el ritmo, la tensión y una trama vinculada al blanqueo de dinero y al crimen organizado.

De qué trata El correo, la película española en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras emplear su astucia para unirse a un esquema de lavado de dinero, un modesto «valet parking» descubre un mundo que se mueve a toda velocidad. Estrellarse es inevitable".

La historia se situó en el año 2002. Iván era un joven de Vallecas con una ambición que iba mucho más allá de su barrio. Su vida parecía transcurrir dentro de una rutina conocida, pero su trabajo como aparcacoches en un exclusivo club de golf de Madrid terminó convirtiéndose en el punto de partida de un cambio inesperado.

Iván pasó a convertirse en correo para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. El nuevo trabajo le permitió entrar en contacto con una realidad completamente distinta a la que conocía hasta ese momento.

Sin embargo, el nuevo escenario no alcanzó para frenar sus aspiraciones. Iván quería seguir creciendo. Su ambición no se limitó a cumplir con las tareas que se le habían encomendado y comenzó a mirar hacia espacios donde circulaba una cantidad todavía mayor de dinero.

Ahí apareció una de las claves centrales de El correo: el protagonista nunca pareció conformarse con el lugar que había alcanzado. Cada paso funcionó como una plataforma para intentar llegar al siguiente.

Daniel Calparsoro apostó por el thriller y la acción

La dirección estuvo a cargo de Daniel Calparsoro, un realizador vinculado al cine de acción y thriller. En El correo, la historia combinó el ascenso de un joven ambicioso con el funcionamiento de una red internacional relacionada con el lavado de dinero.

La propuesta se apoyó en el dinamismo de los desplazamientos y en la progresión de su personaje principal. Iván no permaneció en un único lugar. La historia avanzó entre Madrid, Bruselas, Ginebra, Marbella y la Costa del Sol.

A partir de ahí, el relato fue ampliando el alcance de sus actividades. Los maletines, los viajes y los contactos comenzaron a formar parte de una realidad completamente diferente.

La ambición de Iván se convirtió en el elemento que conectó las distintas etapas. El personaje no quiso detenerse y buscó un crecimiento constante.

Luis Zahera encabeza un elenco con figuras reconocidas del cine español

  • Arón Piper
  • María Pedraza
  • Luis Tosar
  • Laura Sépul
  • Nourdin Batan
  • José Manuel Poga
  • Luis Zahera

Luis Zahera arrasa en Netflix con El correo

La llegada de la película al streaming volvió a darle visibilidad a esta producción. Netflix y Luis Zahera aparecen entre los nombres que más interés generan alrededor de una historia que reúne acción, thriller y un recorrido por el mundo del blanqueo de dinero.

La presencia de Arón Piper al frente del reparto también resulta fundamental. Su personaje atraviesa toda la transformación central de la película.

Ese recorrido convierte a la película en una historia de ascenso, pero dentro de un terreno donde cada nuevo paso está vinculado al crimen organizado y al dinero negro.

Mirá el tráiler de El correo

En pocas palabras

  • Netflix y Luis Zahera: Presentan un thriller español sobre el ascenso de un joven en el mundo del dinero negro.
  • El Correo: La película narra la historia de Iván, un joven que se convierte en correo para una organización de lavado de dinero.
  • Reparto y Dirección: Dirigida por Daniel Calparsoro, cuenta con Arón Piper y Luis Zahera en su elenco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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