Ni en la serie, ni los medios: quiénes son Marilina, Marito y Raúl los tres hermanos de Sofía Gala

A diferencia de Sofía, que creció prácticamente con las cámaras encima y terminó siguiendo los pasos artísticos de sus padres, sus hermanos eligieron otro camino: una vida completamente alejada de la exposición mediática.

La historia familiar de los hermanos mayores aparece incluso recreada en la serie de Moria. En los primeros capítulos, la ficción muestra los comienzos de la relación entre la diva y Castiglione y deja en claro que, cuando el actor conoció a Moria y se enamoró de ella, ya era padre de dos hijos de una relación anterior: Marilina y Marito.

Años después nació Sofía Gala, fruto de la relación entre Moria y Mario.

Luego de la separación de la pareja, Castiglione volvió a formar una familia. De su tercera relación nació Raúl Ricardo, el menor de sus cuatro hijos.

Así quedó conformada una familia con una particularidad: Sofía Gala quedó en el medio de tres hermanos paternos, aunque fue ella quien terminó convirtiéndose en la integrante más famosa del clan.

De Marilina y Marito se conocen muy pocos detalles. Ambos mantuvieron durante décadas un perfil extremadamente bajo, en marcado contraste con la vida pública de su hermana menor.

Incluso sus redes sociales permanecen cerradas y tienen un círculo reducido de seguidores. A través de publicaciones antiguas de Sofía Gala pudieron conocerse algunos momentos familiares y comprobar que, pese a la distancia entre sus mundos, existía un vínculo entre los hermanos.

Marilina, según la información que trascendió públicamente, tiene dos hijos varones. Marito también formó su propia familia y tiene dos hijos varones.

Uno de los recuerdos más significativos apareció tiempo atrás en una publicación de Sofía, quien compartió una fotografía relacionada con el nacimiento de su hermana. La imagen permitió conocer un costado mucho más íntimo de una familia que, en buena parte, quedó fuera de los flashes.

En el caso de Raúl Ricardo, el misterio es todavía mayor. El menor de los hijos de Castiglione prácticamente no tiene presencia pública y no trascendieron demasiados datos sobre su vida actual.

Esa diferencia entre los hermanos resulta particularmente llamativa. Mientras Sofía Gala nació en el centro del espectáculo argentino, rodeada por la fama de Moria Casán y Mario Castiglione, sus hermanos crecieron lejos de ese universo y conservaron una vida privada.

La serie sobre Moria volvió a poner esa historia familiar bajo la lupa y permitió reconstruir también el vínculo entre la diva y Castiglione. Detrás de la pareja que protagonizó una de las historias de amor más intensas del espectáculo argentino había una familia mucho más grande de lo que suele recordarse.

Y mientras Sofía Gala siguió los pasos de sus padres y construyó una carrera propia en la actuación, Marilina, Marito y Raúl eligieron exactamente lo contrario: mantenerse lejos de las cámaras y preservar su intimidad.