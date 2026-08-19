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Ni en la serie, ni los medios: quiénes son Marilina, Marito y Raúl los tres hermanos de Sofía Gala

Los hermanos secretos de Sofía Gala: quiénes son Marilina, Marito y Raúl. Conocelos.

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Ni en la serie, ni los medios: quiénes son Marilina, Marito y Raúl los tres hermanos de Sofía Gala

El estreno de la serie sobre Moria Casán en Netflix volvió a poner a la familia de la diva en el centro de la escena. La ficción no solo despertó interés por los romances, escándalos y momentos más recordados de La One, sino también por la historia de Sofía Gala, quien asumió el desafío de interpretar a su propia madre en distintas etapas de su vida.

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Con la exposición de la familia nuevamente en aumento, apareció una pregunta que muchos espectadores comenzaron a hacerse: ¿quiénes son los hermanos de Sofía Gala?

La respuesta lleva directamente a la historia de su padre, Mario Castiglione, quien tuvo hijos de diferentes relaciones y construyó una familia mucho más amplia de la que suele conocerse públicamente.

Sofía Gala es la única hija de Moria Casán, pero no es la única hija de Mario Castiglione. La actriz tiene tres hermanos por parte de su padre: Marilina, Marito y Raúl Ricardo.

A diferencia de Sofía, que creció prácticamente con las cámaras encima y terminó siguiendo los pasos artísticos de sus padres, sus hermanos eligieron otro camino: una vida completamente alejada de la exposición mediática.

La historia familiar de los hermanos mayores aparece incluso recreada en la serie de Moria. En los primeros capítulos, la ficción muestra los comienzos de la relación entre la diva y Castiglione y deja en claro que, cuando el actor conoció a Moria y se enamoró de ella, ya era padre de dos hijos de una relación anterior: Marilina y Marito.

Años después nació Sofía Gala, fruto de la relación entre Moria y Mario.

Luego de la separación de la pareja, Castiglione volvió a formar una familia. De su tercera relación nació Raúl Ricardo, el menor de sus cuatro hijos.

Así quedó conformada una familia con una particularidad: Sofía Gala quedó en el medio de tres hermanos paternos, aunque fue ella quien terminó convirtiéndose en la integrante más famosa del clan.

De Marilina y Marito se conocen muy pocos detalles. Ambos mantuvieron durante décadas un perfil extremadamente bajo, en marcado contraste con la vida pública de su hermana menor.

Incluso sus redes sociales permanecen cerradas y tienen un círculo reducido de seguidores. A través de publicaciones antiguas de Sofía Gala pudieron conocerse algunos momentos familiares y comprobar que, pese a la distancia entre sus mundos, existía un vínculo entre los hermanos.

Marilina, según la información que trascendió públicamente, tiene dos hijos varones. Marito también formó su propia familia y tiene dos hijos varones.

Uno de los recuerdos más significativos apareció tiempo atrás en una publicación de Sofía, quien compartió una fotografía relacionada con el nacimiento de su hermana. La imagen permitió conocer un costado mucho más íntimo de una familia que, en buena parte, quedó fuera de los flashes.

En el caso de Raúl Ricardo, el misterio es todavía mayor. El menor de los hijos de Castiglione prácticamente no tiene presencia pública y no trascendieron demasiados datos sobre su vida actual.

Esa diferencia entre los hermanos resulta particularmente llamativa. Mientras Sofía Gala nació en el centro del espectáculo argentino, rodeada por la fama de Moria Casán y Mario Castiglione, sus hermanos crecieron lejos de ese universo y conservaron una vida privada.

La serie sobre Moria volvió a poner esa historia familiar bajo la lupa y permitió reconstruir también el vínculo entre la diva y Castiglione. Detrás de la pareja que protagonizó una de las historias de amor más intensas del espectáculo argentino había una familia mucho más grande de lo que suele recordarse.

Y mientras Sofía Gala siguió los pasos de sus padres y construyó una carrera propia en la actuación, Marilina, Marito y Raúl eligieron exactamente lo contrario: mantenerse lejos de las cámaras y preservar su intimidad.

En pocas palabras

  • Los hermanos de Sofía Gala: La actriz es la única hija de Moria Casán, pero tiene tres hermanos paternos: Marilina, Marito y Raúl Ricardo.
  • Vidas distintas: Mientras Sofía Gala se dedica a la actuación, sus hermanos paternos eligieron una vida alejada de la exposición mediática.
  • Historia familiar: La serie de Netflix sobre Moria Casán recrea los inicios de la relación de la diva con Mario Castiglione y la formación de esta familia ampliada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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