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El inesperado mensaje de Moria Casán a Mario Castiglione: una confesión que llegó demasiado tarde

Años después, Moria Casán se sinceró sobre Mario Castiglione y sorprendió con un inesperado mensaje que llegó muy tarde. Enterate.

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El inesperado mensaje de Moria Casán a Mario Castiglione: una confesión que llegó demasiado tarde

Años después de su muerte, Moria Casán volvió a recordar a Mario Castiglione con una mezcla de amor, gratitud y arrepentimiento. En el día en que el actor y director teatral habría cumplido años, más precisamente el 16 de mayo de 2019, la diva le dedicó un sentido mensaje en el que repasó parte de la historia que compartieron y reconoció algo que, con el paso del tiempo, comenzó a mirar de otra manera.

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Mario Castiglione fue el hombre con quien Moria se casó, el padre de su única hija, Sofía Gala, y uno de los grandes amores de su vida. Su relación estuvo atravesada por la pasión, el trabajo, las discusiones y también por una familia que construyeron juntos.

Pero en esta oportunidad, Casán eligió dejar de lado los conflictos y concentrarse en aquello que todavía agradece.

“Querido MARIO CASTIGLIONE, hoy cumplirías años, te quiero agradecer tu amor hacia mí, al pedirme y darme un hijo y ahí llegó a nuestras vidas @GalaCastiglione”, comenzó Moria en su publicación.

La actriz también imaginó cómo sería la vida de Mario si pudiera verla desde algún lugar y aseguró que estaría feliz por la familia que dejó. “Creo donde estés estarás felíz con todos y más que felíz con tus 2 nietos HELENA y DANTE y tus hijos y nietos de tus otras parejas”, escribió.

Pero entonces llegó la parte más inesperada del mensaje. Moria aprovechó el aniversario para hacer un pedido de disculpas que revela que, con los años, revisó algunas de las discusiones y conflictos que tuvo con Castiglione.

“Quiero pedirte disculpas por lo mucho que me enojé con VOS y no pude medir que me habías dado todo al insistir en que yo tuviera un hijo porque vos ya tenías”, reconoció.

La frase adquiere una dimensión especial porque Sofía Gala fue la única hija que Moria tuvo y llegó a su vida después de que Castiglione insistiera con la idea de formar una familia. Con el paso del tiempo, la diva terminó reconociendo el peso que aquella decisión tuvo en su historia.

Pero el recuerdo de Moria no se quedó solamente en la maternidad. También destacó las características personales que admiraba en Mario y que, según dejó entrever, permanecieron intactas incluso después de las diferencias que atravesaron como pareja.

“Te agradezco tu ética, tu moral, no negociar y ser fiel a tus ideas”, escribió.

La relación entre Moria y Mario había terminado en medio de fuertes conflictos. Se divorciaron en 1990, después de cuatro años de matrimonio, y durante un período llegaron incluso a distanciarse por completo.

Sin embargo, antes de la muerte de Castiglione consiguieron reencontrarse. Y ese reencuentro parece ocupar hoy un lugar especial en la memoria de la diva. “Qué bueno nos pudimos reencontrar en tu último tiempo”, escribió Moria.

También encontró una manera muy particular de mantenerlo presente: a través de su hija. “Te veo todo el tiempo en @socastiglione, una CASTIGLIONE pura”, expresó, en referencia a Sofía Gala.

“Seguí descansando y tomate un whisky, mientras leés algún tratado político y como sé lo cabrón que te ponía el tema, no discutas con nadie”, cerró con humor.

Y después dejó una última declaración que resume el vínculo que, pese a todo, sobrevivió al paso del tiempo y a la muerte: “Forever incondicional!!!”.

En pocas palabras

  • Moria Casán: Años después de su muerte, Moria Casán recordó a Mario Castiglione con amor y gratitud.
  • Mensaje a Castiglione: La diva agradeció a su exmarido por la hija que tuvieron y pidió disculpas por discusiones pasadas.
  • Reconciliación póstuma: Casán destacó la ética de Castiglione y celebró el reencuentro que tuvieron antes de su fallecimiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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