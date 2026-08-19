El inesperado mensaje de Moria Casán a Mario Castiglione: una confesión que llegó demasiado tarde

La actriz también imaginó cómo sería la vida de Mario si pudiera verla desde algún lugar y aseguró que estaría feliz por la familia que dejó. “Creo donde estés estarás felíz con todos y más que felíz con tus 2 nietos HELENA y DANTE y tus hijos y nietos de tus otras parejas”, escribió.

Pero entonces llegó la parte más inesperada del mensaje. Moria aprovechó el aniversario para hacer un pedido de disculpas que revela que, con los años, revisó algunas de las discusiones y conflictos que tuvo con Castiglione.

“Quiero pedirte disculpas por lo mucho que me enojé con VOS y no pude medir que me habías dado todo al insistir en que yo tuviera un hijo porque vos ya tenías”, reconoció.

La frase adquiere una dimensión especial porque Sofía Gala fue la única hija que Moria tuvo y llegó a su vida después de que Castiglione insistiera con la idea de formar una familia. Con el paso del tiempo, la diva terminó reconociendo el peso que aquella decisión tuvo en su historia.

Pero el recuerdo de Moria no se quedó solamente en la maternidad. También destacó las características personales que admiraba en Mario y que, según dejó entrever, permanecieron intactas incluso después de las diferencias que atravesaron como pareja.

“Te agradezco tu ética, tu moral, no negociar y ser fiel a tus ideas”, escribió.

La relación entre Moria y Mario había terminado en medio de fuertes conflictos. Se divorciaron en 1990, después de cuatro años de matrimonio, y durante un período llegaron incluso a distanciarse por completo.

Sin embargo, antes de la muerte de Castiglione consiguieron reencontrarse. Y ese reencuentro parece ocupar hoy un lugar especial en la memoria de la diva. “Qué bueno nos pudimos reencontrar en tu último tiempo”, escribió Moria.

También encontró una manera muy particular de mantenerlo presente: a través de su hija. “Te veo todo el tiempo en @socastiglione, una CASTIGLIONE pura”, expresó, en referencia a Sofía Gala.

“Seguí descansando y tomate un whisky, mientras leés algún tratado político y como sé lo cabrón que te ponía el tema, no discutas con nadie”, cerró con humor.

Y después dejó una última declaración que resume el vínculo que, pese a todo, sobrevivió al paso del tiempo y a la muerte: “Forever incondicional!!!”.