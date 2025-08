Iba en moto, lo seguía la Policía y terminó muerto bajo un patrullero: un agente fue arrestado

La otra versión

Durante el domingo, circularon versiones que indicaban que el patrullero habría pasado por encima del joven cuando ya estaba en el suelo, situación que la Policía no habría informado inicialmente. Testimonios aportados a la causa y grabaciones de las cámaras del 911 reforzaron esta hipótesis y llevaron a la detención preventiva del cabo Ortiz por orden del Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo de María Laura Rodríguez.

La fuerza comunicó oficialmente que Ortiz fue separado de sus funciones y puso a disposición de la Justicia las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia. “Con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad en la investigación, esta Jefatura puso a disposición de la autoridad judicial las grabaciones del sistema de videovigilancia del 911 de Eldorado, así como todas las actuaciones y pericias técnicas realizadas, en pos del pleno esclarecimiento de lo ocurrido”, indicó el comunicado.

Por orden judicial, se secuestraron tanto la moto como la camioneta policial Volkswagen Amarok. Los exámenes realizados a los dos agentes confirmaron que ninguno había consumido alcohol.

En redes sociales, la familia de la víctima pidió justicia y negó que el joven haya sido partícipe de una picada, como trascendió en el reporte policial. Marcelo Peralta, su padre, sostuvo que Gonzalo se había mudado hacía poco a Eldorado para cuidar a una tía diabética que lo había criado. “Le compró una pizza y gaseosa para la hermanita y después salió con sus amigos a comer una hamburguesa”, contó.

Aseguró, además, que su hijo no estaba corriendo con su moto: “Nunca estuvieron haciendo picadas porque estaban en una zona donde hay mucho tránsito”.

Según relató, Gonzalo quería estudiar peluquería, pero no contaban con los recursos económicos. “Yo le dije que por ahora no podía pagarle ese estudio porque la situación está complicada. Era un buen chico, no tomaba, no se drogaba y lo terminaron matando como a un perro”, expresó.