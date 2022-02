Cocaína adulterada: Sergio Berni dijo que "estamos en la puerta de un desastre sanitario".

Sin embargo, describió que "todos los pacientes que están siendo tratados con el antídoto del fentanilo están reaccionando favorablemente" y que, por lo tanto, "indirectamente estamos ante la presencia de un opioide" que se usó para envenenar la cocaína.

El funcionario bonaerense reiteró que "esta cocaína no estaba dentro de los parámetros estándares del valor de la cocaína", y detalló que "por ahora, ya secuestramos 4.800 dosis de las mismas características".

Consultado por su pedido a la población para que "descarte" la cocaína que comprada en las últimas 24 horas, Berni redobló la consigna: "En las últimas 48 horas, descártela, no se suicide".

Al menos 20 personas murieron por consumir cocaína adulterada

Hasta el miércoles a la noche estaban confirmadas 20 muertes por consumo de cocaína adulterada en el conurbano bonaerense, y había 74 personas internadas por intoxicación. Así lo confirmaron a A24.com fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni.

En ese contexto, el fiscal de la causa sostuvo que podría tratarse de un hecho producido con "intencionalidad".

"Puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas de traficantes pero es conjetural, no tenemos antecedentes de esto, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", afirmó esta tarde a la prensa el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que en una serie de procedimientos que encabezó esta tarde en un asentamiento conocido como "Puerta 8", del partido de Tres de Febrero, fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.