Según relata, el hombre todavía “se confunde y está desorientado” por lo que no pueden “tener conversaciones con algún grado de raciocinio como antes”. Sin embargó, con los meses Arturo sí presentó mejoras físicas. “Él puede moverse, pero tiene que estar acompañado las 24 horas para su protección porque si bien su vida está fuera de peligro, sigue siendo un paciente crítico”, explica la joven.

Arturo López fue atacado el pasado 19 de noviembre cerca de las 17 en un estacionamiento ubicado en la calle Moreno al 800 de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajador resultó gravemente herido tras ser golpeado en la cara por el adolescente, que lo increpó porque había encontrado un rayón en su vehículo.

El violento episodio fue grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa como el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo y queda inconsciente en el lugar.

La víctima fue trasladada rápidamente en una ambulancia del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) hacia la Clínica Iteba, ubicada el barrio porteño de Flores, donde permaneció internada hasta su reciente derivación. Hoy, sus hijas y familiares más directos se turnan para cuidarlo.

“Nosotras vamos todos los días a la clínica. Si no voy yo, va mi hermana. Nos vamos adaptando a las circunstancias y a las cuestiones que nos van surgiendo”, afirma Agostina y cuenta que, por el covid, la clínica tenía hasta hace poco una disposición por la que solamente podía ir un familiar de corrido, de lunes a domingo.

“Eso nos complicaba mucho porque, lamentablemente, uno tiene que seguir trabajando y estudiando, con todo el cansancio que eso requiere. Es muy fuerte todavía. Si bien pasaron cuatro meses, es difícil”, recalca.

Con respecto a la búsqueda del menor, que aún se mantiene prófugo, Agostina cuenta que hasta el momento no hubo avances ni novedades. “Mi mamá está en contacto con las secretarias del fiscal y cualquier novedad que tengan nos avisan. Por ahora, no tenemos ningún dato”, explica. “Sigue siendo buscado por la Justicia y tiene pedido de captura internacional. Sabemos que se hicieron algunos allanamientos más, pero no se encontró nada”, concluye.