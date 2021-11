"Hoy hemos tenido una evolución neurológica favorable, lo hemos visto con apertura ocular, además de eso articula bien la palabra. Ya está dando signos de evolución positiva", explicó el profesional, quien agregó que "el estado de la conciencia sigue siendo inestable y eso es parte de lo esperable en estos cuadros".

Vega contó además, que el hombre continúa con lesiones graves y no se lo puede considerar como un paciente fuera de riesgo. "La lesión no ha crecido, pero el edema es grande. Hay que continuar con el monitoreo en la unidad de terapia intensiva, ya que no está fuera el riego de vida".

El agresor de 17 años sigue prófugo

Embed Nuevo video del brutal golpe al playero en el garage.

El menor de 17 años se presentó anoche por sus propios medios en el Centro de Detención de Menores (CDM) Inchausti, un día después que el el fiscal penal y contravencional del fuero juvenil Mauro Tereszko solicitara su detención ante la jueza Carla Cavallieri, informaron fuentes judiciales a NA.

Pero finalmente, tras una breve discusión con sus familiares, el menor se fue del lugar y sigue libre.