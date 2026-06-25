Confirmaron dónde Claudio Barrelier desmembró a Agostina Vega

La información surgió luego de que se levantara el secreto de sumario y los informes técnicos quedaran disponibles dentro de la causa. Los peritos explicaron que la utilización del Luminol no solo permite encontrar manchas evidentes, sino también aquellas que pudieron haber sido removidas mediante productos de limpieza o diferentes maniobras destinadas a modificar el estado original de un lugar.

Según consta en el reporte, la distribución de los indicios encontrados dentro de la casa abrió nuevas preguntas sobre los movimientos que pudieron haber ocurrido en las horas posteriores al crimen. La hipótesis de que alguien intentó limpiar la escena comenzó a tomar fuerza entre los investigadores, aunque los resultados deberán ser complementados con otros estudios para determinar con precisión el origen de los rastros.

El procedimiento realizado en la vivienda forma parte de una serie de medidas ordenadas por la fiscalía con el objetivo de establecer una reconstrucción completa de la secuencia que terminó con la muerte de la joven. Cada elemento recolectado es analizado para establecer tiempos, movimientos y posibles responsabilidades.

En el expediente, Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por homicidio triplemente calificado, una acusación que contempla agravantes por las características del hecho investigado. Junto a él también fueron detenidos Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes enfrentan cargos por encubrimiento agravado.

Los tres sospechosos, según trascendió de la causa, negaron cualquier participación relacionada con el crimen. Sin embargo, durante las declaraciones indagatorias decidieron hacer uso de su derecho de no responder preguntas, una estrategia procesal habitual dentro de los procesos judiciales.

Mientras avanzan las medidas, los investigadores también mantienen bajo análisis la posible intervención de una cuarta persona mencionada dentro del expediente. Se trata de Marianela Palmero, quien aparece referenciada en la investigación por su vínculo con un ex empleado municipal y por tener una hija en común con esa persona.

Hasta el momento, la Justicia continúa reuniendo información para establecer si existieron otros actores involucrados o si las pruebas reunidas permiten confirmar la hipótesis principal que apunta contra Barrelier. En ese contexto, cada pericia se vuelve determinante para fortalecer o descartar las distintas líneas investigativas.

Uno de los próximos pasos será el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, una medida que podría aportar información clave sobre comunicaciones, ubicaciones y contactos registrados antes y después del crimen. Entre los dispositivos que serán examinados se encuentra uno perteneciente a Melisa, la madre de Agostina.

La mujer atravesó semanas difíciles y permaneció internada durante un período prolongado, aunque recientemente recibió el alta médica. A pesar de esa mejoría, continúa bajo tratamiento y acompañamiento mientras la investigación avanza.

Los especialistas esperan que los estudios tecnológicos puedan aportar una cronología más precisa de los acontecimientos. La reconstrucción de las últimas horas de Agostina es uno de los principales objetivos de la fiscalía, que intenta determinar quién estuvo con ella, qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron las acciones posteriores.

Otro elemento que sigue siendo observado por los investigadores es el registro de una cámara de seguridad ubicada frente al domicilio de Barrelier. Ese dispositivo habría captado el momento en que Agostina ingresó al lugar, pero no existen imágenes que permitan confirmar una salida de la joven.

Ese detalle se transformó en una de las piezas centrales del expediente, ya que la falta de registros posteriores reforzó las sospechas sobre lo ocurrido dentro de la propiedad. La Justicia busca ahora unir todas las pruebas disponibles: testimonios, peritajes científicos, análisis tecnológicos y registros audiovisuales.

A un mes del hecho que generó una profunda conmoción social, la causa continúa abierta y con múltiples estudios en desarrollo. La confirmación definitiva de los rastros hallados con Luminol podría marcar un antes y un después en el expediente, especialmente si los análisis posteriores logran establecer que la sangre encontrada pertenece a Agostina.

Los investigadores deberán esperar los resultados complementarios para conocer el verdadero alcance de esa evidencia. Aunque la detección de rastros constituye un dato relevante, será necesario avanzar con estudios de ADN y otras pruebas para determinar su procedencia.

La investigación sigue su curso mientras la familia de Agostina espera respuestas y la Justicia intenta reconstruir una historia marcada por interrogantes. La vivienda que alguna vez fue considerada solo un escenario pasó a convertirse en el centro de una búsqueda científica que podría revelar las claves del caso.

Con cada nuevo informe incorporado al expediente, los investigadores intentan acercarse a una verdad que todavía permanece incompleta. El hallazgo de sangre, las sospechas de limpieza y los movimientos posteriores al crimen forman ahora parte de una trama judicial que busca determinar qué ocurrió realmente aquella noche.