Las picantes fotos de Luck Ra que hicieron arder las redes tras el show de La Joaqui vestida de novia

Otra parte de la canción también generó comentarios y fue vinculada con la situación sentimental del cuartetero: “Hoy tengo una cita con tu cama. Yo quiero esa chapa, no que digas que me amas. Sé que te contaron que yo tengo mala fama, pero esta noche vos sos mi primera dama”.

El tema tendrá su estreno en vivo el próximo miércoles, cuando el músico se presente junto a DesaKTa2 en Buenos Aires.

En paralelo, la artista también decidió llevar sus emociones al escenario. Después de lanzar una canción de desamor junto a Callejero Fino, la cantante protagonizó una llamativa presentación en Ciudad de México.

Durante el show, la expareja del cordobés apareció vestida de blanco, con un conjunto de encaje y un velo sobre el rostro, aunque completó el look con medias de red, tacos rojos y rosarios. Luego, se la vio cantar de rodillas y con los ojos cerrados, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Que le regaló Luck Ra a La Joaqui antes de dejarla

La ruptura de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, volvió a cobrar fuerza un detalle que la cantante reveló entre lágrimas sobre los últimos días de su relación.

Durante su participación en PH Podemos Hablar (Telefe), la artista habló sobre el final de su noviazgo y recordó un gesto romántico que el cordobés tuvo con ella poco antes de que se separaran. La revelación sorprendió por el elevado valor del obsequio y por lo reciente que había sido respecto de la ruptura.

"La realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de dos millones de pesos. O sea, nosotros nos amábamos", dijo entre lágrimas.

En medio de la conversación, Yanina Latorre, quien también participaba del programa, intentó encontrar una explicación para la decisión del músico: "Por ahí es pendejo y quiere salir de joda", le marcó. Frente a esa observación, la cantante respondió: "Y yo lo conocí así la verdad, la felicida de él es sus amigos, no es un villano por eso".

La confesión rápidamente despertó comentarios entre los seguidores de ambos artistas, especialmente porque el gesto ocurrió apenas unos días antes del final de la pareja.

Además, los usuarios encontraron una particular coincidencia con un video que el cordobés había publicado tiempo atrás en TikTok. En aquellas imágenes, el cantante aparecía sorprendiéndola con un ramo de flores y un muñeco de Stitch antes de viajar a Estados Unidos para acompañar el Mundial 2026.

En aquel momento, el músico había mostrado la reacción de quien entonces era su pareja y acompañado las imágenes con una particular frase: “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”.