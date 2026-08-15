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Las picantes fotos de Luck Ra que hicieron arder las redes tras el show de La Joaqui vestida de novia

El cantante cordobés compartió fotos recién salido de la ducha que rápidamente encendieron las redes, justo después del impactante show de La Joaqui y en medio de su reciente separación.

15 ago 2026, 19:40
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Las picantes fotos de Luck Ra que hicieron arder las redes tras el show de La Joaqui vestida de novia

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Las picantes fotos de Luck Ra que hicieron arder las redes tras el show de La Joaqui vestida de novia

La separación de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones. Mientras la cantante encontró en la música una forma de atravesar el momento, su expareja volvió a aparecer en redes sociales con una publicación que rápidamente despertó especulaciones entre sus seguidores.

El cordobés compartió una fotografía frente a un espejo, con el torso desnudo, pero el detalle que más llamó la atención fue la canción que eligió para acompañar el posteo: ‘Ya sufrí por amor’, su nueva colaboración con DesaKTa2.

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El lanzamiento se produjo en medio de la reciente ruptura y algunas de las frases del tema fueron interpretadas por los usuarios como posibles indirectas hacia la intérprete de RKT. Sin embargo, la colaboración con el dúo ya estaba prevista desde antes de que se conociera públicamente la separación, por lo que no necesariamente estaría relacionada con el final del vínculo.

Entre los fragmentos que más repercusión tuvieron aparece: “Ponete bonita, en cinco paso por tu casa a darte unos besos, y después vemos qué pasa. Yo ya sufrí por amor, y ya no sufro más. Y ahora encaro para el baile con perfume de Dubái. Mi amor, ¿esta noche qué hay?”.

Otra parte de la canción también generó comentarios y fue vinculada con la situación sentimental del cuartetero: “Hoy tengo una cita con tu cama. Yo quiero esa chapa, no que digas que me amas. Sé que te contaron que yo tengo mala fama, pero esta noche vos sos mi primera dama”.

El tema tendrá su estreno en vivo el próximo miércoles, cuando el músico se presente junto a DesaKTa2 en Buenos Aires.

En paralelo, la artista también decidió llevar sus emociones al escenario. Después de lanzar una canción de desamor junto a Callejero Fino, la cantante protagonizó una llamativa presentación en Ciudad de México.

Durante el show, la expareja del cordobés apareció vestida de blanco, con un conjunto de encaje y un velo sobre el rostro, aunque completó el look con medias de red, tacos rojos y rosarios. Luego, se la vio cantar de rodillas y con los ojos cerrados, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Que le regaló Luck Ra a La Joaqui antes de dejarla

La ruptura de La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, volvió a cobrar fuerza un detalle que la cantante reveló entre lágrimas sobre los últimos días de su relación.

Durante su participación en PH Podemos Hablar (Telefe), la artista habló sobre el final de su noviazgo y recordó un gesto romántico que el cordobés tuvo con ella poco antes de que se separaran. La revelación sorprendió por el elevado valor del obsequio y por lo reciente que había sido respecto de la ruptura.

"La realidad es que una semana antes de irme de viaje recibí un ramo de flores de dos millones de pesos. O sea, nosotros nos amábamos", dijo entre lágrimas.

En medio de la conversación, Yanina Latorre, quien también participaba del programa, intentó encontrar una explicación para la decisión del músico: "Por ahí es pendejo y quiere salir de joda", le marcó. Frente a esa observación, la cantante respondió: "Y yo lo conocí así la verdad, la felicida de él es sus amigos, no es un villano por eso".

La confesión rápidamente despertó comentarios entre los seguidores de ambos artistas, especialmente porque el gesto ocurrió apenas unos días antes del final de la pareja.

Además, los usuarios encontraron una particular coincidencia con un video que el cordobés había publicado tiempo atrás en TikTok. En aquellas imágenes, el cantante aparecía sorprendiéndola con un ramo de flores y un muñeco de Stitch antes de viajar a Estados Unidos para acompañar el Mundial 2026.

En aquel momento, el músico había mostrado la reacción de quien entonces era su pareja y acompañado las imágenes con una particular frase: “Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial”.

     

 

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