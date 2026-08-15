Cuatro jóvenes asaltaron a una pareja y fueron detenidos en la terraza de un edificio

Una vez detectados los sospechosos, los efectivos montaron un operativo cerrojo para bloquear las posibles vías de escape. El procedimiento terminó con la detención de los cuatro acusados sin que se registraran nuevos incidentes.

El botín recuperado. (Foto: Policía de la Ciudad)

Durante el operativo, la Policía también logró recuperar los objetos que habían sido denunciados como robados por la pareja. Entre las pertenencias secuestradas había una consola de videojuegos, relojes y otros elementos de valor.

La Justicia ordenó que los cuatro sospechosos quedaran detenidos y dispuso el secuestro de los elementos recuperados para incorporarlos a la investigación.

Quiénes son los cuatro detenidos por el robo en Colegiales

Los acusados tienen entre 17 y 19 años: dos son adolescentes de 17 años y los otros tienen 18 y 19. Según se informó, los dos menores de edad ya registraban antecedentes. Uno de ellos había sido imputado en febrero de este año por el robo de un automóvil, mientras que el otro tenía un antecedente por robo a mano armada.

En cambio, los jóvenes de 18 y 19 años no registraban causas anteriores. La investigación continuará ahora para reconstruir cómo ingresaron al departamento, determinar la participación de cada uno de los detenidos y establecer las circunstancias en las que se produjo el robo a la pareja en Colegiales.