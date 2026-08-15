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Cuatro jóvenes asaltaron a una pareja y fueron detenidos en la terraza de un edificio

Dos de los delincuentes, menores de edad, contaban con antecedentes previos. Los ladrones cayeron tras un operativo cerrojo desplegado por las fuerzas de seguridad.

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Los cuatro delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía de la Ciudad)

Los cuatro delincuentes fueron detenidos. (Foto: Policía de la Ciudad)

Cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos este sábado acusados de asaltar a una pareja de nacionalidad colombiana dentro de un departamento ubicado en el límite entre los barrios porteños de Colegiales y Chacarita. Los ladrones cayeron tras un operativo cerrojo desplegado por las fuerzas de seguridad.

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El robo ocurrió en una vivienda situada sobre la avenida Álvarez Thomas al 800. De acuerdo con la denuncia, los delincuentes ingresaron al departamento, amenazaron a las víctimas y escaparon con diferentes objetos de valor.

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo en los alrededores del edificio para localizar a los sospechosos.

El rastrillaje permitió establecer que los jóvenes habían intentado escapar a través de propiedades linderas. Finalmente, los policías los localizaron escondidos en la terraza de un edificio contiguo al departamento donde se había producido el asalto.

Una vez detectados los sospechosos, los efectivos montaron un operativo cerrojo para bloquear las posibles vías de escape. El procedimiento terminó con la detención de los cuatro acusados sin que se registraran nuevos incidentes.

El bot&iacute;n recuperado. (Foto: Polic&iacute;a de la Ciudad)

El botín recuperado. (Foto: Policía de la Ciudad)

Durante el operativo, la Policía también logró recuperar los objetos que habían sido denunciados como robados por la pareja. Entre las pertenencias secuestradas había una consola de videojuegos, relojes y otros elementos de valor.

La Justicia ordenó que los cuatro sospechosos quedaran detenidos y dispuso el secuestro de los elementos recuperados para incorporarlos a la investigación.

Quiénes son los cuatro detenidos por el robo en Colegiales

Los acusados tienen entre 17 y 19 años: dos son adolescentes de 17 años y los otros tienen 18 y 19. Según se informó, los dos menores de edad ya registraban antecedentes. Uno de ellos había sido imputado en febrero de este año por el robo de un automóvil, mientras que el otro tenía un antecedente por robo a mano armada.

En cambio, los jóvenes de 18 y 19 años no registraban causas anteriores. La investigación continuará ahora para reconstruir cómo ingresaron al departamento, determinar la participación de cada uno de los detenidos y establecer las circunstancias en las que se produjo el robo a la pareja en Colegiales.

En pocas palabras

  • Detención de Jóvenes: Cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos tras asaltar a una pareja.
  • Antecedentes Previos: Dos de los delincuentes, menores de edad, ya contaban con antecedentes por robo.
  • Operativo Policial: Fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo y recuperaron los objetos robados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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