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Dos terremotos sacudieron el sur de España e Indonesia y activaron un plan de emergencia

Un temblor de magnitud 5 impactó a la provincia de Granada y se sintió en casi toda Andalucía. En Indonesia hubo otro sismo de 7,7 y se registraron 47 muertos.

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Se registraron desprendimientos

Se registraron desprendimientos, cortes de luz y la evacuación preventiva de un edificio. (Foto: EFE)

Un terremoto de magnitud 5 sacudió el sur de España durante la madrugada de este sábado y provocó daños materiales en distintos puntos de la provincia de Granada. El movimiento se sintió además en gran parte de Andalucía y llevó a las autoridades a activar el plan de emergencia ante el riesgo sísmico, en tanto en Indonesia hubo otro sismo de 7,7 y se registraron al menos 47 muertos.

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Según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se produjo a la 1:04 hora local, tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín, Granada, y se originó a unos dos kilómetros de profundidad.

Pese a la intensidad del movimiento, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, los servicios de emergencia recibieron más de 80 llamados relacionados con el sismo y comenzaron a evaluar los daños registrados en edificios y viviendas.

Ante la situación, el Gobierno regional de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico. El temblor llegó a sentirse en prácticamente toda la región, con excepción de Huelva y Cádiz.

Daños y evacuaciones tras el terremoto en Granada

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y evitar entrar y salir innecesariamente de los edificios. También aconsejaron mantenerse alejados de fachadas, cornisas, balcones y muros debido al riesgo de posibles desprendimientos.

Desde el Ayuntamiento de Granada señalaron que no se detectaron daños graves ni afectaciones estructurales generalizadas, aunque comenzaron las inspecciones para determinar el alcance de algunos desperfectos, especialmente en construcciones consideradas vulnerables.

Entre los principales incidentes se registraron caídas de elementos de fachadas y tejados, además de distintos desprendimientos en el área metropolitana de Granada. En Armilla se reportaron desperfectos vinculados con el movimiento sísmico, mientras que en Las Gabias fue necesario desalojar preventivamente un edificio ante la posibilidad de que hubiera sufrido daños.

En Huétor Vega, en tanto, se produjo una interrupción del suministro eléctrico. Para determinar el estado de los inmuebles afectados, la Diputación de Granada decidió convocar de urgencia a un comité de técnicos.

La actividad sísmica continuó después del terremoto principal. Apenas seis minutos más tarde se registró otro movimiento de magnitud 2,6, cuyo epicentro fue localizado en Gójar, a aproximadamente un kilómetro de profundidad.

Los rescatistas inspeccionan un edificio gravemente da&ntilde;ado tras el terremoto en Sikka, Indonesia. (Foto: REUTERS)

Los rescatistas inspeccionan un edificio gravemente dañado tras el terremoto en Sikka, Indonesia. (Foto: REUTERS)

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia

Las autoridades de Indonesia elevaron a 47 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según el último informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

La entidad reportó en su último comunicado un total de 47 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) y Manggarai Occidental (1).

El temblor afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica. El movimiento se registró a las 5:58 de la mañana, hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a una profundidad de 10 kilómetros y a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

En pocas palabras

  • Dos terremotos: Un sismo de magnitud 5 sacudió Granada, sintiéndose en Andalucía, mientras que en Indonesia otro de 7,7 causó 47 muertos.
  • Activación de emergencia: El Gobierno regional de Andalucía activó el plan de emergencia ante el riesgo sísmico.
  • Daños en Granada: Se registraron caídas de elementos de fachadas y tejados, y desalojos preventivos en algunos edificios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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