Dos terremotos sacudieron el sur de España e Indonesia y activaron un plan de emergencia

Daños y evacuaciones tras el terremoto en Granada

Las autoridades recomendaron a la población mantener la calma y evitar entrar y salir innecesariamente de los edificios. También aconsejaron mantenerse alejados de fachadas, cornisas, balcones y muros debido al riesgo de posibles desprendimientos.

Desde el Ayuntamiento de Granada señalaron que no se detectaron daños graves ni afectaciones estructurales generalizadas, aunque comenzaron las inspecciones para determinar el alcance de algunos desperfectos, especialmente en construcciones consideradas vulnerables.

Entre los principales incidentes se registraron caídas de elementos de fachadas y tejados, además de distintos desprendimientos en el área metropolitana de Granada. En Armilla se reportaron desperfectos vinculados con el movimiento sísmico, mientras que en Las Gabias fue necesario desalojar preventivamente un edificio ante la posibilidad de que hubiera sufrido daños.

En Huétor Vega, en tanto, se produjo una interrupción del suministro eléctrico. Para determinar el estado de los inmuebles afectados, la Diputación de Granada decidió convocar de urgencia a un comité de técnicos.

La actividad sísmica continuó después del terremoto principal. Apenas seis minutos más tarde se registró otro movimiento de magnitud 2,6, cuyo epicentro fue localizado en Gójar, a aproximadamente un kilómetro de profundidad.

Los rescatistas inspeccionan un edificio gravemente dañado tras el terremoto en Sikka, Indonesia. (Foto: REUTERS)

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia

Las autoridades de Indonesia elevaron a 47 el número de muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según el último informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país.

La entidad reportó en su último comunicado un total de 47 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) y Manggarai Occidental (1).

El temblor afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica. El movimiento se registró a las 5:58 de la mañana, hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a una profundidad de 10 kilómetros y a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.