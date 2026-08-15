En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
PRO
La Libertad Avanza
Elecciones 2027

El PRO no descartó una fórmula conjunta con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Fernando De Andreis abrió la puerta a una fórmula conjunta en territorio bonaerense para las elecciones 2027 y advirtió que competir separados podría favorecer al peronismo.

Banner Seguinos en google DESK
El PRO no descartó unafórmula conjunta con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. (Foto:Presidencia)

El PRO no descartó una fórmula conjunta con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. (Foto: Presidencia)

Fernando De Andreis, dirigente del PRO y cercano a Mauricio Macri, abrió la puerta a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en territorio bonaerense. Advirtió que competir separados podría favorecer al peronismo y reveló que ambos espacios mantendrán reuniones periódicas.

Leé también El Gobierno analizó con senadores de LLA modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El Gobierno debate con senadores del oficialismo y aliados, modificaciones al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: archivo Senado).

Con la mayor generosidad, buena predisposición y creatividad, sí, puede ser una fórmula conjunta, pero realmente no nos pusimos a hablar de eso todavía”, sostuvo De Andreis en declaraciones Radio Mitre al ser consultado sobre la posibilidad de profundizar el entendimiento electoral entre el PRO y el espacio libertario.

La definición se produjo después de una reunión en la Casa Rosada de la que participaron referentes de ambas fuerzas y en momentos en los que comienzan a delinearse las estrategias políticas de cara a 2027.

De Andreis participó en los últimos días de un encuentro junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

El diputado nacional Fernando De Andreis. (Foto: archivo)

El diputado nacional Fernando De Andreis. (Foto: archivo)

Durante la reunión, los dirigentes acordaron conformar una mesa de trabajo entre el PRO y La Libertad Avanza, que tendrá encuentros periódicos cada 15 días. Según explicó De Andreis, uno de los objetivos principales de las conversaciones es fortalecer la gobernabilidad y avanzar en una estrategia que permita “blindar el cambio”, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente puso el foco en el peso electoral que conserva el peronismo bonaerense y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una competencia por separado entre libertarios y dirigentes del PRO. “El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones se junta, y hoy los seguimos viendo competitivos. Si dividimos, tienen altísima chance de ganar”, aseguró.

Las diferencias dentro del PRO por el acuerdo con LLA

El posible entendimiento con La Libertad Avanza también genera diferencias dentro del PRO. Algunos sectores del partido buscan preservar una identidad electoral propia y promueven candidaturas independientes del oficialismo libertario.

Entre ellos aparecen dirigentes referenciados en el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, que impulsan la reconstrucción del PRO como una alternativa con candidatos propios para las próximas elecciones.

De Andreis reconoció que existen diferentes posiciones dentro del espacio, aunque sostuvo que la prioridad debe estar puesta en una estrategia electoral que evite favorecer al peronismo.

Posible f&oacute;rmula Pro LLA en provincia de Buenos Aires. (Foto: Agencia NA)

Posible fórmula Pro LLA en provincia de Buenos Aires. (Foto: Agencia NA)

En paralelo a las negociaciones con LLA, el PRO avanza con su propio armado territorial para 2027. La estrategia contempla presentar candidatos competitivos en las 150 ciudades más pobladas de la Argentina, que concentran más del 85% del padrón electoral.

El objetivo del partido es fortalecer su presencia territorial y disputar gobernaciones e intendencias mientras continúa negociando con La Libertad Avanza el alcance que tendrá la alianza entre ambos espacios rumbo a las elecciones de 2027.

En pocas palabras

  • Acuerdo electoral: El PRO evalúa una fórmula conjunta con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para 2027.
  • Estrategia compartida: Ambos espacios conformarán una mesa de trabajo para fortalecer la gobernabilidad y
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
PRO La Libertad Avanza Provincia de Buenos Aires
Notas relacionadas
Macri se comunicó con Karina Milei y hay una reunión clave entre el PRO y LLA para avanzar en un acuerdo electoral
Cumbre entre LLA y PRO: qué acordaron en la reunión encabezada por Santilli en Casa Rosada
Con miras a 2027, Santilli y Caputo dieron un guiño a gobernadores aliados con acuerdos por obras

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar