El PRO no descartó una fórmula conjunta con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional Fernando De Andreis. (Foto: archivo)

Durante la reunión, los dirigentes acordaron conformar una mesa de trabajo entre el PRO y La Libertad Avanza, que tendrá encuentros periódicos cada 15 días. Según explicó De Andreis, uno de los objetivos principales de las conversaciones es fortalecer la gobernabilidad y avanzar en una estrategia que permita “blindar el cambio”, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente puso el foco en el peso electoral que conserva el peronismo bonaerense y advirtió sobre las consecuencias que podría tener una competencia por separado entre libertarios y dirigentes del PRO. “El peronismo, aunque estén todos peleados, cuando llega el momento de las elecciones se junta, y hoy los seguimos viendo competitivos. Si dividimos, tienen altísima chance de ganar”, aseguró.

Las diferencias dentro del PRO por el acuerdo con LLA

El posible entendimiento con La Libertad Avanza también genera diferencias dentro del PRO. Algunos sectores del partido buscan preservar una identidad electoral propia y promueven candidaturas independientes del oficialismo libertario.

Entre ellos aparecen dirigentes referenciados en el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, que impulsan la reconstrucción del PRO como una alternativa con candidatos propios para las próximas elecciones.

De Andreis reconoció que existen diferentes posiciones dentro del espacio, aunque sostuvo que la prioridad debe estar puesta en una estrategia electoral que evite favorecer al peronismo.

Posible fórmula Pro LLA en provincia de Buenos Aires. (Foto: Agencia NA)

En paralelo a las negociaciones con LLA, el PRO avanza con su propio armado territorial para 2027. La estrategia contempla presentar candidatos competitivos en las 150 ciudades más pobladas de la Argentina, que concentran más del 85% del padrón electoral.

El objetivo del partido es fortalecer su presencia territorial y disputar gobernaciones e intendencias mientras continúa negociando con La Libertad Avanza el alcance que tendrá la alianza entre ambos espacios rumbo a las elecciones de 2027.