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"Habrá sorpresas y sorprendidos": qué decía la carta en la que dejaron una bala calibre 9 milímetros

Una empleada de la Escuela Cristo Obrero de Morón encontró un sobre con un mensaje dirigido a los directivos. “Tendrán que tomarlo muy en serio porque no estamos jodiendo”, dice el texto.

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La inquietante amenaza que dejaron con una bala en una escuela. (Foto: Google)

La inquietante amenaza que dejaron con una bala en una escuela. (Foto: Google)

Una grave amenaza generó alarma en la Escuela Cristo Obrero de Morón, provincia de Buenos Aires. Una empleada encontró debajo de la puerta de ingreso un sobre dirigido a los directivos que contenía una munición y una nota intimidatoria en la que exigían suspender los viajes de egresados previstos para la semana siguiente.

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El hallazgo se produjo este viernes, alrededor de las 6.45, cuando una integrante del personal de limpieza llegó al establecimiento y encontró el sobre debajo de la puerta principal. En el exterior estaba escrita una sola palabra: “Directivos”. Al abrirlo, descubrió una bala y una carta escrita en color verde con una fuerte advertencia contra las autoridades escolares.

En las últimas horas se conoció el contenido completo del mensaje que ahora analiza la Justicia. La carta comenzaba con una advertencia y hacía una referencia directa a los viajes de egresados programados por la institución.

Advertencia N° 1. Señores directivos, tendrán que tomarlo muy en serio porque no estamos jodiendo”, comienza el texto. A continuación, los autores exigieron: “Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos por razones serias”.

La parte final incrementó la preocupación entre las autoridades: “Si no se cancela, los directivos tendrán consecuencias. Habrá sorpresas y sorprendidos”. La presencia de una munición dentro del mismo sobre llevó a los investigadores a preservar inmediatamente todos los elementos para someterlos a peritajes.

Encontró el sobre cuando llegó a limpiar la escuela y llamó a la directora

La empleada que descubrió la amenaza alertó inmediatamente a la directora de la Escuela Cristo Obrero. Tras conocer el contenido del sobre, la autoridad escolar llamó al 911 y dio intervención a la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La directora explicó a los agentes que el sobre estaba específicamente dirigido a las autoridades del colegio y que en su interior habían encontrado tanto la carta intimidatoria como la bala.

Una empleada de la Escuela Cristo Obrero de Morón encontró un sobre con un mensaje dirigido a los directivos. (Foto: captrua)

Una empleada de la Escuela Cristo Obrero de Morón encontró un sobre con un mensaje dirigido a los directivos. (Foto: captrua)

La denuncia dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Morón, que comenzó a investigar quién dejó el mensaje y cuál es el motivo detrás de la amenaza.

Analizan la bala, la carta y las cámaras de seguridad

Una de las primeras medidas ordenadas por la fiscalía fue peritar tanto la munición como la carta en busca de huellas, rastros u otros elementos que permitan identificar a la persona que manipuló el sobre. En paralelo, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la escuela para determinar quién se acercó al establecimiento durante las horas previas al hallazgo.

AMENAZA EN HAEDO: DEJARON UNA BALA 9 MM EN UN COLEGIO

También se recopilan testimonios y otros elementos que puedan aportar información sobre el origen de la intimidación. Uno de los interrogantes que deberá resolver la investigación es por qué los responsables apuntaron específicamente contra los viajes de egresados y qué significado tienen las “razones serias” mencionadas en la carta.

Qué medidas tomó la Escuela Cristo Obrero tras la amenaza

Después del episodio, las autoridades de la Escuela Cristo Obrero decidieron suspender momentáneamente las actividades extraescolares y reforzar las medidas de seguridad durante el ingreso y la salida de los estudiantes.

El hecho provocó preocupación entre las familias y miembros de la comunidad educativa. Padres de alumnos solicitaron además una mayor presencia policial en los alrededores del establecimiento. La investigación quedó caratulada como intimidación pública y permanece bajo la órbita de la UFI N°7 de Morón.

Los investigadores buscan ahora determinar quién dejó el sobre, si actuó solo o con otras personas y, fundamentalmente, qué relación existe entre la amenaza y los viajes de egresados mencionados en el mensaje.

En pocas palabras

  • Amenaza en escuela: Dejaron una bala y una nota intimidatoria en la Escuela Cristo Obrero de Morón.
  • Exigencia de directivos: Piden suspender los viajes de egresados de la semana siguiente o habrá consecuencias.
  • Investigación en curso: La policía analiza la munición, la carta y cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Resumen generado por Thinkindot AI
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