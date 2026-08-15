Brian Sarmiento denunció a una participante de Gran Hermano por tocarlo sin consentimiento: "Dos veces"

Lejos de terminar allí, la tensión continuó cuando Luana sostuvo su postura y aseguró que no le tenía miedo al exjugador. Poco después, protagonizó otro cruce, esta vez con Danelik, pareja de Brian, quien intervino en la discusión y calificó a la participante como “una persona horrible”.

El hecho al que hizo referencia Sarmiento se remontaría a aproximadamente dos meses atrás, durante una fiesta temática realizada dentro de la casa. En aquel momento, Luana había reconocido el contacto y explicó que consideraba que existía suficiente confianza entre ambos como para hacerlo, aunque el exdeportista dejó en claro que no había dado su consentimiento.

Con el regreso de Brian al reality, aquel episodio volvió a quedar en el centro de la escena y terminó derivando en un fuerte enfrentamiento que involucró también a otros participantes de la casa.

Por qué Danelik y Brian Sarmiento no pudieron tener sexo en Gran Hermano

El reencuentro de Danelik y Brian Sarmiento en la casa de Gran Hermano tuvo un inesperado giro cuando la pareja descubrió que no podría pasar la noche junta debido a una de las reglas del reality.

Después de celebrar su regreso junto al resto de los participantes, la pareja se dispuso a descansar en la misma cama. Sin embargo, el Big intervino rápidamente y les recordó que el consumo de alcohol modificaba las condiciones para compartir el dormitorio.

“Danelik, Brian: les recuerdo que está prohibido compartir cama cuando toman alcohol”, advirtió Gran Hermano desde el confesionario.

La influencer intentó negociar la decisión y apeló al vínculo que mantiene con el exfutbolista: “Ay, no. Pero Big, nosotros estamos juntos, somos pareja. No queremos dormir separados”.

Ante la negativa, ambos decidieron dirigirse al confesionario para plantear nuevamente su pedido y tratar de conseguir una excepción. Sin embargo, el dueño de la casa se mantuvo firme y volvió a explicarles que no había posibilidad de modificar la medida. "Chicos el reglamento no les permite compartir cama si bebieron alcohol, así son las reglas de mi casa. Imposible, esta noche no pueden dormir juntos", reiteró.

Lejos de darse por vencida, la influencer insistió y explicó que para ella la situación no era sencilla debido al vínculo afectivo que tiene con el exjugador: "Estamos súper bien aparte toda la gente sabe que somos pareja y dormimos juntos. Yo ya tengo un apego emocional con él, yo no puedo dormir separada".

Pero la respuesta fue definitiva y el pedido de los novios quedó descartado."Lo siento pero no, buenas noches", cerró la charla GH sin modificar su postura.

De esta manera, los enamorados tuvieron que resignarse a pasar la noche separados, pese a sus intentos por conseguir que el reality hiciera una excepción con ellos.