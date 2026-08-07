Giro crucial en el femicidio de Agostina Vega: por qué detuvieron a los inquilinos

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: La Voz del Interior / NA)

Según explicó el abogado querellante Carlos Nayi, el resultado fue contundente y dejó sin sustento la versión de los imputados. “Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron”, sostuvo el letrado.

Nayi señaló además que el ataque contra Agostina no fue un hecho instantáneo, sino que se extendió durante un tiempo suficiente como para que quienes estaban en el piso superior pudieran advertir lo que sucedía.

“La conclusión de la pericia es que perfectamente se podía escuchar lo que ocurría en la planta baja”, afirmó el abogado, al explicar por qué la nueva prueba fortaleció la acusación por encubrimiento agravado.

Por qué los acusan de encubrimiento agravado

Para la querella, el matrimonio no solo omitió intervenir o pedir ayuda, sino que su conducta habría favorecido al principal acusado del crimen, Claudio Barrelier, quien permanece detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega.

La fiscalía considera que el prolongado silencio de los inquilinos y su presunta falsa declaración ante la Justicia constituyen elementos suficientes para sostener la imputación por encubrimiento agravado.

Ya son seis los detenidos por el crimen de Agostina Vega

Con las detenciones de Córdoba y Ascarruz, ya son seis las personas privadas de la libertad en el marco de la investigación por el femicidio.

Los princiales detenidos por el crimen de Agostina Vega. (Foto: archivo)

El abogado querellante remarcó que el expediente continúa avanzando y no descartó nuevas imputaciones. “La causa tiene piso, pero lo que no tiene es techo. Se sigue trabajando con objetividad”, aseguró Nayi.

La cámara de seguridad no aportó pruebas

En paralelo, la querella también aclaró una versión que había circulado en los últimos días sobre una supuesta cámara de seguridad que habría registrado el ataque.

Según explicó Nayi, el dispositivo fue sometido a peritajes técnicos y se comprobó que no estaba funcionando al momento del crimen, por lo que no registró imágenes útiles para la investigación.

De esta manera, la reconstrucción acústica se convirtió en una de las pruebas más relevantes incorporadas hasta el momento en la causa que busca esclarecer el femicidio de Agostina Vega y determinar todas las responsabilidades.