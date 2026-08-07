En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Femicidio
Investigación

Giro crucial en el femicidio de Agostina Vega: por qué detuvieron a los inquilinos

La reconstrucción sonora realizada en la casa donde fue asesinada la adolescente de 14 años fue determinante para la decisión de la Justicia.

Banner Seguinos en google DESK
Una pericia clave en la casa de Barrelier desmintió a los inquilinos y terminaron detenido. (Foto: archivo)

Una pericia clave en la casa de Barrelier desmintió a los inquilinos y terminaron detenido. (Foto: archivo)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, incorporó una prueba considerada decisiva por la fiscalía. Una pericia acústica realizada en la vivienda donde ocurrió el crimen contradijo la declaración de los inquilinos que aseguraban no haber escuchado nada durante la madrugada del ataque y quedaron detenidos.

Leé también El abogado de la mamá de Agostina Vega reveló en qué lugar de la casa habría ocurrido el abuso
El abogado de la mamá de Agostina Vega reveló dónde habría ocurrido el abuso y lanzó una fuerte acusación

Tras conocerse los resultados del estudio, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes alquilaban la planta alta de la casa de Claudio Barrelier, fueron detenidos e imputados por encubrimiento agravado.

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Raúl Garzón, la pareja llegó a la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, a las 23.04 del 23 de mayo y permaneció allí hasta las 8.54 de la mañana siguiente. Durante ese lapso, que abarcó casi diez horas, nunca alertaron a las autoridades sobre lo que ocurría en el inmueble.

Para determinar si realmente podían haber escuchado el ataque, la fiscalía ordenó una pericia acústica en la misma vivienda y en un horario similar al del crimen. Los especialistas reprodujeron música a diferentes volúmenes para recrear las condiciones sonoras de aquella madrugada y analizar qué ruidos podían percibirse desde la planta alta.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: La Voz del Interior / NA)

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. (Foto: La Voz del Interior / NA)

Según explicó el abogado querellante Carlos Nayi, el resultado fue contundente y dejó sin sustento la versión de los imputados. “Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron”, sostuvo el letrado.

Nayi señaló además que el ataque contra Agostina no fue un hecho instantáneo, sino que se extendió durante un tiempo suficiente como para que quienes estaban en el piso superior pudieran advertir lo que sucedía.

La conclusión de la pericia es que perfectamente se podía escuchar lo que ocurría en la planta baja”, afirmó el abogado, al explicar por qué la nueva prueba fortaleció la acusación por encubrimiento agravado.

Por qué los acusan de encubrimiento agravado

Para la querella, el matrimonio no solo omitió intervenir o pedir ayuda, sino que su conducta habría favorecido al principal acusado del crimen, Claudio Barrelier, quien permanece detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega.

La fiscalía considera que el prolongado silencio de los inquilinos y su presunta falsa declaración ante la Justicia constituyen elementos suficientes para sostener la imputación por encubrimiento agravado.

Ya son seis los detenidos por el crimen de Agostina Vega

Con las detenciones de Córdoba y Ascarruz, ya son seis las personas privadas de la libertad en el marco de la investigación por el femicidio.

Los princiales detenidos por el crimen de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Los princiales detenidos por el crimen de Agostina Vega. (Foto: archivo)

El abogado querellante remarcó que el expediente continúa avanzando y no descartó nuevas imputaciones. “La causa tiene piso, pero lo que no tiene es techo. Se sigue trabajando con objetividad”, aseguró Nayi.

La cámara de seguridad no aportó pruebas

En paralelo, la querella también aclaró una versión que había circulado en los últimos días sobre una supuesta cámara de seguridad que habría registrado el ataque.

Según explicó Nayi, el dispositivo fue sometido a peritajes técnicos y se comprobó que no estaba funcionando al momento del crimen, por lo que no registró imágenes útiles para la investigación.

De esta manera, la reconstrucción acústica se convirtió en una de las pruebas más relevantes incorporadas hasta el momento en la causa que busca esclarecer el femicidio de Agostina Vega y determinar todas las responsabilidades.

En pocas palabras

  • Pericia clave: Una reconstrucción acústica en la vivienda contradijo la declaración de los inquilinos.
  • Detención e imputación: Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz fueron detenidos por encubrimiento agravado.
  • Conclusión pericial: Los especialistas determinaron que era posible escuchar lo que ocurría en la planta baja durante el ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega Femicidio Claudio Gabriel Barrelier
Notas relacionadas
"Se escucha de todos lados": la prueba que podría cambiar la causa por el femicidio de Agostina Vega
Caso Agostina Vega: por qué pidiron la detención de la madre y la hermana de Claudio Barrelier
Rechazó la libertad condicional y pidió seguir preso por amor: "Me necesita él a mí"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar