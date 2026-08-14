Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 4 - 42 ÷ 6 + (12 + 11) × 2
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 11 × 4 - 42 ÷ 6 + (12 + 11) × 2
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
12 + 11 = 23
La expresión queda así: 11 × 4 - 42 ÷ 6 + 23 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
11 × 4 = 44 | 42 ÷ 6 = 7 | 23 × 2 = 46
La expresión queda así: 44 - 7 + 46
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
44 - 7 = 37 |
37 + 46 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es sumar o restar demasiado pronto, sin completar antes las multiplicaciones y divisiones. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y recuperar reglas básicas de cálculo de una manera entretenida.