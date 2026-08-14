Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

12 + 11 = 23

La expresión queda así: 11 × 4 - 42 ÷ 6 + 23 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

11 × 4 = 44 | 42 ÷ 6 = 7 | 23 × 2 = 46

La expresión queda así: 44 - 7 + 46

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

44 - 7 = 37 |

37 + 46 = (?)

Resultado final: 83

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error más común es sumar o restar demasiado pronto, sin completar antes las multiplicaciones y divisiones. Practicar estos retos ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y recuperar reglas básicas de cálculo de una manera entretenida.