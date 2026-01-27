Conmoción por la muerte de una turista: se tiró por una cascada y se golpeó la cabeza contra una roca

Luego del hecho, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de Prefectura Naval Argentina. Recién cerca de la 1 de la madrugada se logró retirar el cuerpo del agua.

cascada

Una vez constatado el fallecimiento, se dio intervención a la fiscalía, que ordenó las primeras pericias para determinar las circunstancias del accidente. El cuerpo fue trasladado por tierra desde la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y luego hasta Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes y dispuso el traslado a la morgue local.

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi reiteraron que está totalmente prohibido utilizar cascadas como toboganes, debido al alto riesgo que implica esta práctica. “Las cascadas no están aptas para este tipo de actividades por extremas razones de seguridad”, advirtieron.

“Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos profundamente este hecho y acompañamos a los familiares y amigos de la víctima en este difícil momento”, expresaron en el comunicado oficial.