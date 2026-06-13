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Caso Agostina Vega: la defensa de Osvaldo Fassetta negó su participación y cuestionó una prueba clave

Eduardo Medina Allende, defensor del segundo detenido en la causa del femicidio de la menor, sostuvo que puede haber otra hipótesis y señaló que su cliente “no quiso desviar la investigación”.

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La defensa de Osvaldo Fassetta negó su participación y cuestionó una prueba clave. (Foto: redes)

La defensa de Osvaldo Fassetta negó su participación y cuestionó una prueba clave. (Foto: redes)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de que la defensa de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido en la causa, rechazó cualquier vinculación de su cliente con el crimen. Su abogado puso en duda una de las pruebas que podría resultar determinante para el avance del expediente.

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La abogada habló sobre la posible existencia de una trama criminal más amplia en el caso de Agostina Vega. (Foto: captura de pantalla)

Eduardo Medina Allende, letrado del acusado, aseguró en A24 que Fassetta no tuvo ninguna participación en el asesinato de la adolescente de 14 años y cuestionó la posibilidad de que aparezcan rastros genéticos de su defendido en las pericias realizadas sobre el cuerpo de la víctima.

"Él conoció a Claudio Barrelier en un partido de fútbol, y le ofreció una habitación temporal hasta que encuentre un lugar, además, el día del crimen él estaba trabajado y en la línea del tiempo figura un mensaje en donde Barrelier le dice que no vaya porque tenía algo", comentó el abogado.

Además, afrimó: “Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena”. El letrado habló declaraciones televisivas y además destacó que su cliente "no quiso desviar la investigación" y apuntó al narcotráfico como otra de las hipótesis.

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Fassetta, de 47 años, permanece detenido acusado de encubrimiento agravado. Los investigadores sospechan que pudo haber intervenido en acciones posteriores al crimen debido a su cercanía con Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio.

Sin embargo, su abogado insistió en que no existe ningún elemento que lo vincule directamente con el asesinato. “Sigo sosteniendo que Fassetta no tiene relación alguna con lo ocurrido”, afirmó Medina Allende.

Según explicó, la noche en la que se habría cometido el crimen su cliente se encontraba trabajando y no estuvo presente en la vivienda del barrio Cofico donde los investigadores creen que ocurrieron los hechos. “Comenzó a trabajar a las nueve de la noche y regresó a la casa cerca de las once de la mañana del domingo”, sostuvo.

Qué dijo sobre el vínculo con la familia de Agostina Vega

El abogado también se refirió a la relación que Fassetta mantenía con el entorno de la adolescente y aclaró que no tenía ningún vínculo con la propietaria del Ford Ka que quedó bajo análisis en la causa. Además, explicó que conoció a Melisa Heredia, madre de Agostina, a través de Barrelier y que existía un trato de confianza entre ellos.

La aclaración surge luego de que trascendiera que durante la búsqueda de la adolescente desaparecida la madre de la víctima le había enviado mensajes de voz al ahora detenido. “Mi cliente tenía la confianza suficiente para mantener ese tipo de conversaciones con ella, pero él no desvió la investigación”, explicó el defensor.

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En sus redes sociales, Fassetta sol&iacute;a compartir fotos junto a sus seres queridos. (Foto: Facebook / Osvaldo Fassetta).

En sus redes sociales, Fassetta solía compartir fotos junto a sus seres queridos. (Foto: Facebook / Osvaldo Fassetta).

Quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido

Fassetta es amigo de Claudio Barrelier y, según consta en la investigación, residía de manera temporal en la vivienda de barrio Cofico que se encuentra bajo la lupa de los investigadores.

De acuerdo con el relato de su abogado, ambos se conocieron hace aproximadamente diez meses a través de su pasión compartida por Instituto de Córdoba y desde entonces mantuvieron una relación cercana. A partir de esa amistad, Fassetta también comenzó a tener contacto con Agostina Vega y con su madre.

La causa avanza hacia las indagatorias

Mientras continúan las pericias y las medidas de prueba ordenadas por el fiscal Raúl Garzón, se espera que Fassetta sea indagado durante los próximos días junto a los otros detenidos de la causa.

La fiscalía intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar pruebas o facilitar el encubrimiento del crimen.

En ese contexto, los resultados de los análisis genéticos y otras pericias realizadas sobre elementos secuestrados podrían ser claves para definir la situación procesal de los acusados y el futuro de una investigación que mantiene en vilo a Córdoba.

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