Caso Agostina Vega: la defensa de Osvaldo Fassetta negó su participación y cuestionó una prueba clave

Embed

Fassetta, de 47 años, permanece detenido acusado de encubrimiento agravado. Los investigadores sospechan que pudo haber intervenido en acciones posteriores al crimen debido a su cercanía con Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado por el femicidio.

Sin embargo, su abogado insistió en que no existe ningún elemento que lo vincule directamente con el asesinato. “Sigo sosteniendo que Fassetta no tiene relación alguna con lo ocurrido”, afirmó Medina Allende.

Según explicó, la noche en la que se habría cometido el crimen su cliente se encontraba trabajando y no estuvo presente en la vivienda del barrio Cofico donde los investigadores creen que ocurrieron los hechos. “Comenzó a trabajar a las nueve de la noche y regresó a la casa cerca de las once de la mañana del domingo”, sostuvo.

Qué dijo sobre el vínculo con la familia de Agostina Vega

El abogado también se refirió a la relación que Fassetta mantenía con el entorno de la adolescente y aclaró que no tenía ningún vínculo con la propietaria del Ford Ka que quedó bajo análisis en la causa. Además, explicó que conoció a Melisa Heredia, madre de Agostina, a través de Barrelier y que existía un trato de confianza entre ellos.

La aclaración surge luego de que trascendiera que durante la búsqueda de la adolescente desaparecida la madre de la víctima le había enviado mensajes de voz al ahora detenido. “Mi cliente tenía la confianza suficiente para mantener ese tipo de conversaciones con ella, pero él no desvió la investigación”, explicó el defensor.

en-sus-redes-sociales-fassetta-solia-compartir-fotos-junto-a-sus-seres-queridos-foto-facebook-osvaldo-fassetta-EGS4XAPHJRFZXHCUURKPVDWDOA En sus redes sociales, Fassetta solía compartir fotos junto a sus seres queridos. (Foto: Facebook / Osvaldo Fassetta).

Quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido

Fassetta es amigo de Claudio Barrelier y, según consta en la investigación, residía de manera temporal en la vivienda de barrio Cofico que se encuentra bajo la lupa de los investigadores.

De acuerdo con el relato de su abogado, ambos se conocieron hace aproximadamente diez meses a través de su pasión compartida por Instituto de Córdoba y desde entonces mantuvieron una relación cercana. A partir de esa amistad, Fassetta también comenzó a tener contacto con Agostina Vega y con su madre.

La causa avanza hacia las indagatorias

Mientras continúan las pericias y las medidas de prueba ordenadas por el fiscal Raúl Garzón, se espera que Fassetta sea indagado durante los próximos días junto a los otros detenidos de la causa.

La fiscalía intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar pruebas o facilitar el encubrimiento del crimen.

En ese contexto, los resultados de los análisis genéticos y otras pericias realizadas sobre elementos secuestrados podrían ser claves para definir la situación procesal de los acusados y el futuro de una investigación que mantiene en vilo a Córdoba.