lucas gonzalez (3).jpg

En tanto, los tres policías acusados del homicidio, Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva decidieron no pronunciar palabra, al igual que otros cinco imputados por encubrimiento.

Las últimas palabras de Ramón Chocobar, subcomisario imputado por encubrimiento

Fue el primero de los 14 policías imputados en hablar, sostuvo que está preso injustamente y apuntó al fiscal de la causa. "Hace un año y siete meses que estoy preso por una combinación entre una pésima instrucción y la malicia de un fiscal que elaboró un relato sin más pruebas que conjeturas. Sistemáticamente negó acceso a información incorporada al legajo a las defensas, negó la convocatoria de testigos en mi defensa y cada apelación fue rechazada. Era como si dijeran ‘¿querés justicia? Esperá hasta el juicio oral’ Y llegué hasta el juicio, un año y siete meses preso en un penal de máxima seguridad, conviviendo con criminales", lanzó Chocobar.

"Vi con un dolor indescriptible el dolor de mi familia sin haber hecho anda para merecer esto. Para mi no hubo principio de inocencia. En mi caso, la carga de la prueba se invirtió. Debo demostrar mi inocencia cuando es la Justicia debe demostrar mi culpabilidad, y eso no sucedió durante el debate", sostuvo el subcomisario.

"En la etapa probatoria desfilaron testigos civiles, peritos, policías y nadie de esas personas señaló una acción que vincule con los delitos que se me imputan. Hubo policías que declararon que tuvieron más participación que yo, tuvieron contacto físico con los menores, con Lucas y tuvieron acceso a la Suran. Con ellos se aplicó una vara distinta, un criterio diferente. Yo continúo preso. ¿Dónde está el principio de igualdad ante la ley? Ante el mismo hecho, otra valoración", agregó.

Ramón Chocobar reclamó que “se puso a consideración una serie de videos, audios, lecturas de chats de WhatsApp, ninguno producido por mí y donde en ninguno de ellos soy mencionado. No se recuperó material de mi celular. No doy a entender que participé, estaba al tanto o vi algo raro el día del hecho”.

Otros de los policías acusados decidió hablar: el turno de Daniel Espinosa

"Quiero intentar controlar la bronca que tengo, por lo que le hicieron a Lucas, porque me tocó verlo en el peor momento de su vida. Yo lo vi malherido, yo lo ayudé y yo no le hice nada. Yo no ayudé a fraguar el delito. Cuando estaban haciendo todo mal, yo estaba en el Hospital Penna haciendo todo bien”, dijo Espinosa mirando a los padres de Lucas.

“Me tuve que comer un montón de garrones, injusticias y, como dijo recién Chocobar, nos dijeron que esperáramos hasta el juicio para demostrar la inocencia, cosa que yo no tendría que demostrar porque nunca demostraron una culpabilidad mía", sostuvo Espinosa.

lucas gonzalez.jpg

“Lo único que quiero es que se haga justicia y que Lucas descanse en paz. Todas las noches rezo ustedes (por los padres). Puedo mirarlos a los ojos y decirles que yo a Lucas no le hice nada, lo ayudé de verdad, de corazón, fuera de mi deber como funcionario fui humano", expresó con la voz entrecortada mirando a los padres del joven asesinado, por lo que fue advertido por el Tribunal.

"Quería mirarlos a los ojos y decirles que no le hice nada malo a Lucas", explicó y se refirió a Héctor González, padre del joven: "Le quiero hablar de padre a padre. El mismo día que mi hijo estaba naciendo, Dalbón pedía 20 años de cárcel y nunca explicó por qué".

Y cerró: "Yo ese día no cometí ningún delito, hice lo que tenía que hacer, lo hice bien. No tengo nada que esconder, siempre me respaldó la verdad y la inocencia. Pido que Lucas descanse en paz y que su familia tenga fuerza para afrontar todo esto y que se termine esta pesadilla. Nunca nadie va a poder entender su dolor".

Juan Horacio Romero, policía imputado por encubrimiento: "Estaba sentenciado que yo tenía que llegar acá"

El policía Juan Horacio Romero fue el tercero de los 14 policías imputados que habló en el juicio por el crimen de Lucas González. El imputado por encubrimiento podría llegar a recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

"Es la primera vez que se me sacó la mordaza judicial. Es la primera vez que puedo ser escuchado. Gritaba que me escuchen en mis indagatorias. No importaba lo que diga o lo que muestre, estaba sentenciado de que yo tenía que llegar acá", señaló Romero.

En otro apartado, le agradeció a los jueces: "Queridos jueces. Me trataron como humano, como persona. Después de todo lo que viví, eso es muchísimo. Creo absolutamente en ustedes".

Jonatan Martínez, policía imputado por encubrimiento: "Nadie me supo decir por qué me llevaron detenido"

Jonatan Martínez, policía imputado por encubrimiento, defendió su inocencia al momento de dar sus últimas palabras y dijo que nadie supo decirle por qué lo llevaron detenido.

"Lo que pasó es algo que no se puede entender. Así como quiero justicia para ellos quiero justicia para mí. Porque yo soy inocente para mí y para mi familia que hace un año y siete meses me levanté para ir a trabajar, fui a trabajar, estuve en ese lugar que no tenía que estar, haciendo nuestro trabajo sin cometer ningún delito y sin hacer nada malo. Fuimos en colaboración a unas personas de las que no quiero hablar", señaló Martínez.

Asimismo, agregó: "A partir de ese día cambió toda mi vida, me detuvieron. Pregunté por qué me detenían y nadie me supo decir. No sabían, me decían ´vamos a ver´ y ´vas a tener que esperar al juicio´. Yo creo en la justicia. Quiero que se haga justicia".

lucas gonzález 2.jpg

Héctor Cuevas, policía imputado por encubrimiento: "El miedo todavía lo tengo y va a seguir"

Héctor Claudio Cuevas, otro de los policías imputados por encubrimiento, fue el último efectivo en dar sus últimas palabras antes del veredicto en el juicio por el crimen de Lucas González.

"Quiero agradecer al Tribunal por la calidez que tuvo en cuidar a mi familia. Ahora entiendo por qué no tenía garantías ni la posibilidad de declarar. Agradezco a dios que mi defensa, por intermedio de ustedes, me dieron las garantías para decirle a la familia de Lucas la verdad de lo que vi, de lo que escuché y de lo que siento, porque el miedo todavía lo tengo y va a seguir", señaló.

Por último, cerró: "El dolor de la familia de los chicos y de la familia de Lucas no se me va a borrar nunca".