Por el caso de Nora Dalmasso, declaró Marcelo Macarrón y se quebró en llanto tras una dura declaración

"Mis padres me ayudaron a criarlos y salir adelante", argumentó. Más temprano, el abogado de Macarrón había mostrado sus primeras cartas en la defensa del único acusado del caso. "La acusación no refiere la fecha cierta en la que supuestamente Macarrón habría planificado, de acuerdo con otra u otras personas, dar muerte a su esposa Nora Dalmasso", expresó hoy el letrado Marcelo Britos, defensor de Macarrón.

"El fiscal Pizarro fue el inventor de esa hipótesis, pero él mismo fue quién al investigarla no pudo establecer con exactitud la fecha de la supuesta planificación", recalcó en relación al fiscal Luis Pizarro, quien en 2019 elevó la causa a juicio y acusó al viudo de “homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”.

macarrón dalmasso.webp Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso.

Por su cuenta, el fiscal en lo penal, Julio , adelantó este martes por la mañana que probará que a Nora Dalmasso la mataron cuando dormía aunque ni "ella supo quién lo hizo" y aseguró que el caso debe ser analizado como un caso de "violencia de género"

En la etapa previa donde se hizo la presentación del caso, el fiscal dijo que "hace 15 años que Nora Dalmasso no descansa en paz", e hizo alusión a la figura penal de femicidio aunque la misma no encuadra porque no estaba reglamentada al momento de cometido el crimen, el 26 de noviembre de 2006.

"Esta fiscalía va a intentar probar que a Nora la mataron a traición cuando se encontraba dormida y desnuda en la cama de su hija. Y luego de compartir una cena con ¿amigas?. La mataron cuando estaba dormida, va a probar que la mató una sola persona, que esa noche no esperaba a nadie y sí recibió la visita de su asesino", indicó la fiscalía.

Rivero también afirmó que “Nora no supo quién la mató. Nunca se va a saber quién la mató. Esa noche no esperaba a nadie, y menos la muerte, porque si hubiese esperado la muerte se hubiese arreglado”, dijo en referencia a los testimonios de amigas de la víctima

Marcelo Macarrón, acusado por instigador del crimen de su esposa

Marcelo Macarrón comenzó a ser juzgado este lunes en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación como presunto instigador del crimen, mientras sus hijos anticiparon que van a declarar en el juicio y presentarán pruebas sobre el sospechoso del homicidio al que "nunca investigaron".

Según el fiscal Pizarro, como parte del plan criminal, el asesino “ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona”.

¿Cómo murió Nora Dalmasso?

El cuerpo sin vida de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto, y, según los informes forenses, la mujer fue asesinada mediante una asfixia mecánica utilizando la bata de baño ajustado como doble lazo alrededor del cuello.