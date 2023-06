Crimen de Padua: fue positivo el cotejo balístico sobre el arma con la que le dispararon a Gabriel Izzo

El fiscal de la causa, Claudio Oviedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de dicho Departamento Judicial, recibió esta tarde el resultado de un cotejo balístico que se practicó entre el material extraído del cuerpo de Izzo y el hallado en el lugar del homicidio; las dos pistolas Bersa (una de calibre 9 milímetros y la otra .380) incautadas el fin de semana pasado; y las dos armas del empresario (una Bersa .40 y un revólver 38).

De acuerdo a los peritos, el resultado dio positivo respecto de la pistola .380, detallaron los voceros.

Esa arma y la 9 milímetros, además de elementos presuntamente robados a las víctimas, fueron secuestradas el sábado por la noche en un el local donde funcionaba la pizzería “Lo de Cata”, ubicada en la calle Gervasio Pavón al 3500, de la localidad bonaerense de Castelar Sur, partido de Morón.

Según los pesquisas, Gustavo Julio Alberto Mac Dougall, quien está prófugo junto a Gustavo Damián Potenza, le alquilaba ese local a Walter Rodríguez Sierra, el único detenido que hay por el crimen.

gabriel izzo empresario asesinado merlo padua entradera.jpg Se dio a conocer el peritaje balístico de la causa por la entradera en San Antonio de Padua la semana pasada. (Foto: archivo)

La sospecha sobre un policía que se habría quedado con la billetera de Izzo

Por otro lado, el viernes pasado un testigo del procedimiento policial en la casa donde mataron a Izzo (60) denunció el presunto robo de unos objetos de valor por parte de un efectivo que realizaba trabajos en la escena del hecho.

“El testigo se arrimó a un comisario y le dijo que había visto a uno de los policías presentes agarrar una billetera y un reloj que pertenecían a las víctimas y guardarlos en un bolsillo”, contó a Télam una fuente de la investigación.

El mismo informante contó que en ese momento se requisó la policía apuntado, “pero no se le encontró nada”.

“Que no aparecieran las cosas no significa que no haya pasado. Se inició una investigación penal para determinarlo, aunque la fiscalía no adoptó por el momento ningún temperamento con el efectivo”, dijo a esta agencia un vocero judicial.