San Antonio de Padua: la mujer del empresario asesinado perdió un ojo y sigue muy grave

En A24 trataron el tema desde el lugar de los hechos durante varios momentos de la tarde y se precisaron detalles de lo ocurrido.

La mujer había sido trasladada en grave estado al hospital Eva Perón de Merlo en primera instancia, pero la familia determinó su traslado al centro de alta complejidad.

En tanto del resultado premilitar de las pericias se supo que los delincuentes ingresaron por una ventana que no tenía rejas y sorprendió a la pareja durmiendo. Luego los ataron con precintos, de los que Izzo pudo desatarse para ir a buscar un arma y en ese intento le dispararon en el rostro provocando la muerte del empresario e hirieron a la mujer.

En la vivienda también se encontraba la madre de la mujer herida, Elsa Genoveva Otruba de Petinari (83), aunque resultó ilesa ya que no salió de la habitación.

Después de lo ocurrido pasadas las 4 de esta madrugada, cuando dos delincuentes bajaron de un Volkswagen Gol Power gris y, tras forzar la persiana americana de madera de un ventanal sin rejas que da a la calle, entraron al domicilio de la pareja, situado en Italia 1077, de San Antonio de Padua, mientras que al menos dos cómplices quedaron de apoyo a bordo del vehículo, huyeron del mismo modo.

Una amiga de la familia quedó consternada por el hecho

La víctima es el yerno de un conocido empresario dedicado a la fabricación de acoplados y semirremolques, mientras la hija sigue luchando por su vida.

Marina García, amiga de la familia dijo que todos están muy consternados y que la pareja se defendió ante el intento de robo. “Estamos atravesando por el dolor y la familia opta por guardar silencio por respeto”, sostuvo en declaraciones en A24.

“Estamos viviendo una inseguridad tremenda que no nos merecemos, exigimos seguridad, queremos que nos cuiden, no que nos maten en nuestros propios domicilios cuando estamos durmiendo”, indicó.

“Es una familia muy unida. Queda una custodia policial a la espera de generar noticias para ver cómo queda todo esto. No puedo sacar conjeturas, me reservo eso, porque no quiero entorpecer la causa”, dijo para cerrar el diálogo con la prensa.