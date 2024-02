Crimen en Punta del Este: qué dijo el abogado de la principal sospechosa del asesinato

“La relación comenzó hace tres años con episodios de violencia muy maquiavélicos, sin precedentes, con amenazas de los familiares hacia ella. El día de los hechos la había amenazas con mucha contundencia, le había dicho que iba a ir a "cortarla en pedacitos" y que se iba a presentar en la vivienda donde estaba Romina con su bebé y otras personas”, narró el abogado.

A su vez, Silvera aclaró que:“Ella estaba viviendo en la casa de un amigo porque lo quería lo más lejos posible”, aunque la casa donde vivía estaba alquilada por su expareja, “ella no lo denunció por violencia de género porque tenía miedo de no salir viva. Hay un caso muy grave que quedó registrado por un nosocomio, pero los médicos no lo denunciaron, esa prueba será clave”.

Embed EL CRIMEN DE LA MANSIÓN



La ex pareja de Gonzalo Aguiar, confesó el asesinato: negocios y estafas. Habló el abogado de Romina camejo.



️ @facupastor

Seguí en #ElNoticieroDeA24

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/orgowQddRs — A24.com (@A24COM) February 28, 2024

La mujer le disparó al empresario entre dos y seis tiros

“No puedo confirmar cuántos disparos fueron, pero si eran más de uno. Él llegó con las amenazas previas, ellos dormían sabiendo que podía llegar esta persona, una vez que ingresó en la casa le dijo "te voy a matar, te voy a matar" y en esta él situación se mete la mano a la cintura y ahí ella dispara”, contó el abogado.

Durante la sesión, el fiscal a cargo impuso una serie de medidas cautelares, entre ellas, la prohibición para que Camejo salga de Montevideo o del país, la retención de su pasaporte y la restricción de comunicación con los testigos del crimen por un periodo de 150 días.