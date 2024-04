El incómodo episodio que vivió Cinthia Fernández en el colegio de sus hijas: "Papelón del día"

“Y el papelón del día es... cuando no hablás con tu mejor amiga, pero caés vestida exactamente igual a un acto escolar", escribió. En la foto, ambas llevaban puesto un buzo negro de brillos, una calzas y las mismas botas de lluvia oscuras.

Cinthia Fernández papelón en el colegio

En la siguiente historia, agregó otra foto donde las dos se abrazaban al mismo tiempo que reían y completó: "Te amo amiga. Imaginen la cara de las pibas avergonzadas de sus madres.

Sin embargo, todo terminó ahí. Como si fuera poco lo sucedido hasta ese momento, minutos después Cinthia publicó un video en el que la maestra le llamó la atención a ella y su grupo de actividad por el ruido que estaban generando.

"Segundo papelón, la señorita nos retó por EL RETO en plena actividad escolar", escribió junto al video que mostraba la cara de incomodidad de la señorita a cargo.

El tenso cruce de Cinthia Fernández con Fernanda Iglesias en LAM: "Luchaba por mis derechos"

Este viernes, Cinthia Fernández se refirió en LAM (América TV) al final del proceso judicial con el padre de sus hijas, Matías Defederico, tras años reclamando el cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente. Pero en determinado momento, Fernanda Iglesias la cuestionó y el cruce entre ellas tensó por demás el aire del programa.

“El panorama es este: es una persona que nunca pagó y nunca va a pagar. Entonces, ¿qué se hace con esas situaciones?”, comenzó explicando la mediática refiriéndose al exfutbolista. “El único bien que tiene declarado para que yo cobre los alimentos de mis hijas es la casa. Por eso era tan importante, no es porque quiero la casa. (…) Yo me puedo morir tranquila hoy, mis hijas tienen techo”, confió entonces Cinthia.

Pero en ese preciso instante, la periodista Fernanda Iglesias le planteó: “Tus hijas ya tenían el techo porque ya vivían ahí. (…) Él no invadió la casa, vos ya la tenías. ¿Vos te quejabas porque no recibías la cuota alimentaria?”, y la picante respuesta de Cinthia no se hizo esperar.

El fin del proceso judicial con Matías Defederico - captura LAM.jpg

“Te recomiendo que hables bien porque no es que me quejaba. Yo luchaba por los derechos de mis hijas, es muy distinto”, señaló Fernández visiblemente molesta. Acto seguido, Iglesias repreguntó cómo haría para mantenerse entonces.

“Venía manteniendo a mis hijas sola, no me cambia en nada. Lo que tengo ahora es un mejor panorama para mis hijas”, volvió a responder contundente la mamá de Charis, Bella y Francesca Defederico, frente al apoyo del resto de las angelitas.

Fue allí que intervino Yanina Latorre para darle la derecha a la bailarina frente a la periodista. “Ese es el error tuyo. Ella no se quejaba, ella reclamaba un derecho, nunca en la vida le dio un peso y las mantuvo sola hasta hoy. Ahora la casa es de ella. (…) Es excelente el arreglo”, cerró tajante la mujer del exfutbolista.