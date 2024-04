Gran Hermano: Santiago del Moro compartió el parte médico de Furia tras confirmarse su diagnóstico

Inmediatamente, los participantes le consultaron por el diagnóstico y ella explicó: “No tengo que tratarlo porque está en nivel uno, tengo que sacarme sangre todos los meses para ver qué onda”.

“Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel 3 y cag…. Me dijeron que haga vida sana, que no fume tanto, porque bueno, ya saben el cigarrillo lo que hace, no puedo entrenar lo que entrenaba antes, no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí entrenar”, detalló sobre lo que le dijeron los médicos.

Más adelante, el conductor Santiago del Moro le pidió permiso a Furia para leer el apto médico, delante de los jugadores, que permite que ella pueda continuar dentro del reality.

"Ella me dio el okey. Es parte de la constancia y del apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego. Yo, por ustedes, lo quería leer. Primero, obviamente, le pedí la autorización a ella", contó el presentador.

"Se le explica que por el momento no necesita seguir tratamiento específico, pero sí deberá continuar un seguimiento mensual. Puede hacer una vida normal", leyó el conductor.

El mensaje de la hermana de Furia tras conocerse que la participante recibió su diagnóstico

Juliana 'Furia' Scaglione se encuentra atravesando días difíciles en la casa de Gran Hermano. La semana pasado tuvo que salir para realizarse estudios clínicos y este lunes recibió los resultados.

Si bien la participante se comunicó con sus compañeros, la transmisión fue cortada por la producción y hasta el momento lo único que se la escuchó decir fue: "Tengo algo que es una verg... pero no tengo que andar en tratamiento”.

En medio de estos momentos de preocupación, su hermana decidió expresarse a través de las redes sociales de Juliana y dejó un mensaje para sus fanáticos.

"Gracias por todos los mensajes, vayan respirando y soltando toda incertidumbre. Furia está en juego. Cuando lo sienta, va a contar como fueron los resultados. Gracias a todos por acompañar principalmente a furia en sus dos partes (reality- realidad)", escribió en X.

Y en un segundo posteo, concluyó: "Todo mi amor con ustedes. Los amo y nuevamente gracias por el respeto y amor que tienen por furia . Las energías más poderosas son ustedes y furia lo siente lo recibe. Gracias gracias gracias".