Santiago del Moro hizo dos anuncios que revolucionaron la casa de Gran Hermano

"Ah, bueno no era mala", reaccionó Martín Ku. "Bueno, según para quién", le respondió Del Moro.

Acto seguido, les informó: "Este jueves participaran por un viaje a Punta Cana para dos personas. Toda la casa va a participar. Después, próximamente, va a haber un premio muy importante, que van a definir ustedes si quieren que participen todos o no".

Ante el notición todos los participantes gritaron de euforia y se ilusionaron con la posibilidad de poder viajar al Caribe.

Embed

Coti Romero se confesó con Emmanuel y le confirmó su amor por Bautista en Gran Hermano

En Gran Hermano (Telefe), Coti Romero se confesó con Emmanuel Vich y le contó que gusta de Bautista Mascia. Además, le reveló cómo se comporta el uruguayo con ella.

"A veces uno siente cosas que no tiene ganas de sentir, no es tu culpa", le aconsejó el peluquero sobre los sentimientos que tiene hacia Bautista, uno de los integrantes de los 'Bros'.

"Si te pasan cosas, te pasan cosas. No podés controlarlo. Lo que sí podés hacer es olvidarlo", agregó el cordobés. Bautista dentro del reality tuvo un romance con la exjugadora Denisse González y quedaron en continuar su relación una vez que él salga de la casa más famosa del país.

Coti, en tanto, reflexionó sobre el trato que tendrá con el cantante: "Voy a tratar de esquivar situaciones, no voy a hablar con él porque lo voy a hacer sentir muy incómodo. No estoy buscando nada".

"Yo no me di cuenta, las chicas me dijeron que ellas sentían algo y ahí sentí que él se alejaba mucho y es lo que yo voy a hacer ahora", agregó.